Voltaire İletişim Ağı

Sahte Macron-Zelentski görüşmesi

Voltaire İletişim Ağı
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Venezüellalı darbeci Juan Guaidó’yu İsviçre Devlet Başkanı olarak işleten Rus mizahçıları suçlarını tekrarladı. Bu kez kendilerini Ukrayna’nın yeni seçilen devlet başkanı Volodimir Zelensky olarak tanıttılar ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile iletişim kurmayı başardılar.

Telefon görüşmesi, Cumhurbaşkanı Macron’un, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile çok da iyi ilişkiler içerisinde olmadığını ortaya koymaktadır.

İletişim, sahte bir telefon numarası veren mizahçıların talebi üzerine Élysée tarafından kuruldu.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Sahte Macron-Zelentski görüşmesi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 27 Nisan 2019, www.voltairenet.org/article206337.html

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