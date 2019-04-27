Sahte Macron-Zelentski görüşmesi

Venezüellalı darbeci Juan Guaidó’yu İsviçre Devlet Başkanı olarak işleten Rus mizahçıları suçlarını tekrarladı. Bu kez kendilerini Ukrayna’nın yeni seçilen devlet başkanı Volodimir Zelensky olarak tanıttılar ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile iletişim kurmayı başardılar.

Telefon görüşmesi, Cumhurbaşkanı Macron’un, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile çok da iyi ilişkiler içerisinde olmadığını ortaya koymaktadır.

İletişim, sahte bir telefon numarası veren mizahçıların talebi üzerine Élysée tarafından kuruldu.