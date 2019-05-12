Venezüella – Düzeltme

Venezüella, 30 Nisan ve 1 Mayıs 2019’da doğaçlama bir hükümet darbesine sahne oldu [1]. Bir yıldan fazla bir süredir CİA ile ilişki içerisinde olan ve tutuklanmak üzere olan SEBİN (Servicio Bolivariano de İnteligencia Nacional) Başkanı General Manuel Ricardo Cris1topher Figuera her şeyi denedi.

Kendi açıklamalarına göre, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile dostluğunu sürdürüyordu, ama çevresindekilerin etkisi altında kalarak ülkesini « kurtarmak » zorunda kalmıştı. Çok sayıda üst düzey memurun anayasal rejime karşı tavır aldığını haksız yere iddia eden oydu.

Elli kadar astsubay, üst düzey subay ve general firar etmişti. Bunlar yakalandılar ya da kaçtılar.

Bu darbe girişimi fiyaskoyla sonuçlanması, darbeyi yöneten ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD’yi savaşa sürükleyebilecek bir eyleme karşı çıkan Başkan Donald Trump arasında gerilime neden oldu.

Doğru olarak kalan tek analiz, bundan iki yıl önce Thierry Meyssan tarafından Russia Today’de dile getirilendi: Pentagon, bölgedeki çeşitli hükümetlerin doğasıyla bağlantılı olmayan bir şekilde, Karayipler Havzasında devlet yapılarının yok edilmesine yönelik bir operasyon yürütmektedir. Bunu gerçekleştirmek için, Latin Amerikalı savaşçılara başvurmaktadır ama hiçbir şekilde bizzat savaşa girmek niyetinde değildir.

30 Nisan’daki olaylara ilişkin iki hatalı makaleyi birçok dilde yayınladık. İşaret ettiğimizin tersine, halen yerel eşdeğerlerini eğiten Rus istihbarat servisleri, Venezüella’da nihai kararı vermemektedir. Aldığımız bilgilere göre, bu alanda özel bir eğitime sahip olmamasına karşın, tüm kararlar bizzat Devlet Başkanı Maduro tarafından alınmaktadır.