Kovid-19’a karşı oldukça etkili Carvativir ilacını keşfeden Venezüella, büyük ölçekli üretimine başladı. İlaç ülkede ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacak.

Carvatir’in (« Doktor José Gregorio Hernández’in Mucizevi Damlaları » olarak adlandırılan) en geç Nisan ortasına kadar ülke çapında dağıtılması bekleniyor.

Ocak ayından bu yana, Google, Facebook ve Twitter, birkaç Latin Amerika devleti tarafından onaylanmış olmasına rağmen bu ilaçla ilgili tüm haberleri sansürlüyor. Birçok Avrupa devleti, çeşitli Kovid ile mücadelede çeşitli ilaçlara ilişkin denemeler gerçekleştirse de bunların reklamını yapmaktan kaçınıyor.

Venezüella ayrıca 10 milyon Sputnik V aşısı ithal etmektedir.