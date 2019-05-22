Suudi Arabistan, Sri Lanka saldırıları konusunda önceden bilgilendirilmişti

Sri Lanka polisi, Doğu bölgesinde çoğunluğu Müslüman bir kent olan Kattankudy İslami Rehberlik Merkezi Müdürü Muhammed Aliyar adındaki bir vahabbi vaizi tutukladı.

Aliyar’ın, IŞİD’ın Paskalya’da düzenlediği ve 270’e yakın kişinin ölümüne ve 500’den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan operasyonun şefi Zahran Haşim ile bağlantılı olduğu belirtilmektedir.

IŞİD’in yerel liderinin uğrağı olan İslami Rehberlik Merkezi, Muhammed Aliyar’ın Riyad’taki İslamcı sınıf arkadaşlarının bağışlarıyla finanse edilmektedir.

Hizbullah tarafın çıkartılan Alahed News adlı Lübnan gazetesi, Suudi Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisinin Sri Lanka’daki büyükelçisine gönderdiği faks mesajını yayınladı. Mesaj 17 Nisan 2019 tarihlidir. Faksta şunlar yazmaktadır:

« Acil – Çok gizli

Ekselansları Sayın Büyükelçi Abdülnasır bin Hüseyin el-Hareti

Acilen aşağıdaki önlemleri almanız gerekmektedir:

1° Tüm belgeleri, bilgisayar verilerini ve ulusal ve yabancı gruplar ve üyeleriyle son iletişimleri imha etmeli, ayrıca gerekli haller dışında [seyahat] bir ateşkesi dayatmalısınız;

2° Önümüzdeki üç gün boyunca ve özellikle de Hıristiyan Paskalyası sırasında başta danışmanlar, güvenlik güçleri ve istihbarat servisleri olmak üzere Suudi Arabistan Krallığı ile bağlantılı olan herkesi, özellikle kiliseler olmak üzere kamuya açık ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde bulunmamaları konusunda bilgilendirmelisiniz;

3° Sri Lanka yetkilileri ve bakanlığa bakış açıları konusunda düzenli olarak yazılı haberler göndermelisiniz.

İmza: İbrahim bin Abdülaziz el-Asaf, Dışişleri Bakanı »

Saldırılar 21 Nisan 2019’da gerçekleştirildi.

Suudi resmi televizyon kanalı El-Arabiya, 1 Şubat 2014’te IŞİD’in Prens Abdülrahman el-Faysal (dönemin Dışişleri Bakanı’nın kardeşi).

Başkan Donald Trump’ın Riyad konuşması sonrasında, Suudi Arabistan cihatçı örgütlere verdiği desteği kesmişti. Bu arada 2017’de, İngiliz propagandası tarafından « Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu » olarak adlandırılan « İnanç Hareketi » olayıyla, Suudi Arabistan’ın Myanmar’daki Rohingya terörizmini yönettiğini görmüştük. O zamandan beri, teyit edilmemiş çok sayıda bilgi, Riyad’ın cihatçıları yeniden ele aldığını ortaya koyuyor.