Rand Corp, stratejik cepheleşmede Sovyetler Birliği’ni kendi ekonomik kaynaklarını harcamayan zorlayarak ABD’nin Soğuk Savaş’tan galip çıkmasını sağlayan uzun vadeli stratejinin geliştirilmesine sunduğu katkıyla övünmektedir. Rand tarafından yayınlanan Overextending and Unbalancing Russia (Rusya’nın aşırı germek ve dengesizleştirmek) adlı yeni plan bu örnekten esinlenmektedir [ 1 ]. Kuruluşun analistlerine göre Rusya, bazı temel alanlarda ABD’nin güçlü rakibi olmayı sürdürmektedir. Bunun için ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya’nın kırılganlıklarından istifade eden uzun vadeli bir bütünsel strateji izlemelidir. Böylece, her birinin ABD açısından başarı, kar, maliyet ve risk olasılıklarına işaret ederek, Rusya’yı dengesizleşmeye zorlamak üzere kullanılacak çeşitli imkanları inceleyeceğiz.

Çeviri

Osman Soysal



Kaynak

Il Manifesto (İtalya)



[1] Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options, by James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, May 2019.