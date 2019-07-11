Сеть Вольтер

Соединенные Штаты вводят санкции против Главного управления военной контрразведки Венесуэлы

Сеть Вольтер | Вашингтон, Д. С. (США)
+
JPEG - 50 kb

В соответствии с административным указом 13850, с поправками, 11 июля 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против лояльного Мадуро Главного управления военной контрразведки Венесуэлы, известного как DGCIM, за его действия в области обороны и безопасности Венесуэлы.

DGCIM причастно к ряду нарушений и ущемлений прав человека, которые недавно были отмечены в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) и ранее отмечались в докладах Организации американских государств, Human Rights Watch и других организаций. Эти нарушения включают запугивание, произвольные аресты, пытки, принуждение к даче признательных показаний и жестокие методы обращения с задержанными, вплоть до нанесения телесных повреждений.

Соединенные Штаты принимают эту меру для того, чтобы заставить лояльных Мадуро чиновников заплатить за эти нарушения, в частности, за их недавние действия, которые привели к убийству капитана военно-морского флота Рафаэля Акосты. Душераздирающие призывы о помощи и сообщения о явных признаках пыток капитана на открытом слушании и последовавшая за этим гибель Рафаэля Акосты 29 июня не оставляют сомнений в масштабе жестоких нападений DGCIM на вооруженные силы.

Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры в поддержку освобождения венесуэльского народа от репрессий Мадуро и его служб безопасности до тех пор, пока он не сможет снова жить в условиях демократии.

Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Соединенные Штаты вводят санкции против Главного управления военной контрразведки Венесуэлы », Сеть Вольтер, 11 июля 2019, www.voltairenet.org/article207148.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Лондон отвоёвывает у Ирана клочки бывшей империи
Как Дональд Трамп решает израильско-палестинский вопрос
Европейский союз одобрил назначение четырёх высокопоставленных чиновников