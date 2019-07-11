Соединенные Штаты вводят санкции против Главного управления военной контрразведки Венесуэлы

В соответствии с административным указом 13850, с поправками, 11 июля 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против лояльного Мадуро Главного управления военной контрразведки Венесуэлы, известного как DGCIM, за его действия в области обороны и безопасности Венесуэлы.

DGCIM причастно к ряду нарушений и ущемлений прав человека, которые недавно были отмечены в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) и ранее отмечались в докладах Организации американских государств, Human Rights Watch и других организаций. Эти нарушения включают запугивание, произвольные аресты, пытки, принуждение к даче признательных показаний и жестокие методы обращения с задержанными, вплоть до нанесения телесных повреждений.

Соединенные Штаты принимают эту меру для того, чтобы заставить лояльных Мадуро чиновников заплатить за эти нарушения, в частности, за их недавние действия, которые привели к убийству капитана военно-морского флота Рафаэля Акосты. Душераздирающие призывы о помощи и сообщения о явных признаках пыток капитана на открытом слушании и последовавшая за этим гибель Рафаэля Акосты 29 июня не оставляют сомнений в масштабе жестоких нападений DGCIM на вооруженные силы.

Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры в поддержку освобождения венесуэльского народа от репрессий Мадуро и его служб безопасности до тех пор, пока он не сможет снова жить в условиях демократии.