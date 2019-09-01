ABD İdlib’de El Kaide’yi bombalıyor

ABD, 31 Ağustos 2019’da El Kaide’nin İdlib’teki ana karargahını bombaladı. Uluslararası IŞİD karşıtı koalisyona göre, saldırıda kırka yakın insan öldü.

ABD bu hareketiyle, iki aydan beri El Kaide’nin işgali altındaki Suriye Arap Ordusu’na büyük bir destek vermiş oldu.

Washington, bugüne kadar İdlib Eyaletinin « Esad rejimi muhaliflerinin » sığınağı olduğunu iddia ediyor ve buranın El Kaide’nin işgali altında olduğunu inkar ediyordu. Suriye ve Rusya’yı, terörizmle mücadele « sahte gerekçesi » altında « eyaleti cehenneme çevirmekle » suçluyordu.