Voltaire İletişim Ağı

ABD İdlib’de El Kaide’yi bombalıyor

Voltaire İletişim Ağı
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ABD, 31 Ağustos 2019’da El Kaide’nin İdlib’teki ana karargahını bombaladı. Uluslararası IŞİD karşıtı koalisyona göre, saldırıda kırka yakın insan öldü.

ABD bu hareketiyle, iki aydan beri El Kaide’nin işgali altındaki Suriye Arap Ordusu’na büyük bir destek vermiş oldu.

Washington, bugüne kadar İdlib Eyaletinin « Esad rejimi muhaliflerinin » sığınağı olduğunu iddia ediyor ve buranın El Kaide’nin işgali altında olduğunu inkar ediyordu. Suriye ve Rusya’yı, terörizmle mücadele « sahte gerekçesi » altında « eyaleti cehenneme çevirmekle » suçluyordu.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “ABD İdlib’de El Kaide’yi bombalıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 1. Eylül 2019, www.voltairenet.org/article207496.html

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