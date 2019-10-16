Voltaire İletişim Ağı

Sınırın hangi tarafında olunduğuna göre terörist olan PKK-YPG

Voltaire İletişim Ağı
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YPG, Türk PKK’sına bağlı Suriyeli bir siyasi örgüttür. Bununla birlikte, YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olduğunu düşünmemizi sağlayacak şekilde, liderlerinin çoğunluğu Suriyeli değil ama Türk’tür.

Soğuk Savaş sırasında PKK, Sovyetler Birliği’ne bağlı devrimci bir partiydi. Kürt kültürünün tanınması için Türk diktatörlüğüne karşı silahlı mücadele yürüttü. Ancak PKK 1999 yılında, liderleri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonra zamanla kabuk değiştirdi. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a göre, örgüt merkezini Danimarka’ya nakleden ABD’nin kontrolüne geçti. Parti tümüyle doktrin değiştirdi. Murray Bookchin tarzı anarşizm lehine Marksizm-Leninizm’den ayrıldı. Yenilenen PKK yönetimi, 2005 yılında illegalite içerisinde Türkiye’ye geri döndü.

PKK giderek yolundan saptı. Soğuk Savaş süresince Türk devletine karşı eylem düzenlerken, XXI. Yüzyılda masum sivilleri hedef alan basit bir terör örgütü haline geldi.

YPG, 2011 yılında Suriye’ye karşı savaş bağlamında Suriye Arap Cumhuriyeti’ni devirmek üzere ABD tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren, Léon Blum ve Chaim Weizmann’ın 1936’daki projesine uygun olarak bir Kürt devleti kurmak hedefiyle Fransa ve Almanya tarafından geniş bir şekilde desteklendi.

PKK, Avustralya, Kanada, ABD, Yeni Zelanda, Avrupa Birliği ve Türkiye (yani NATO ve « Beş Gözler ») tarafından terörist örgüt olarak kabul edilmektedir. Bu sınıflandırma SSCB’nin dağılmasıyla birlikte değişmemiştir. Mantıken YPG’nin de terörist örgüt olarak kabul edilmesi gerekir, ancak Türkiye dışında genelde durum böyle değildir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Sınırın hangi tarafında olunduğuna göre terörist olan PKK-YPG”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 16 Ekim 2019, www.voltairenet.org/article207954.html

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