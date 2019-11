"De Kalief", een CIA kaskraker tussen fictie en realiteit

Dezelfde enscenering: de Amerikaanse geheime diensten hadden de vijand al lang geleden gelokaliseerd; hij werd niet gevangen genomen maar geëlimineerd: Bin Laden werd gedood, al-Baghdadi pleegde zelfmoord of was " suicided "; het lichaam verdween: dat van Bin Laden, begraven in de zee, de overblijfselen van al-Baghdadi die door zijn explosieve gordel uiteengevallen waren, werden ook op zee verspreid.

Hetzelfde bedrijf dat de film: The Intelligence Community produceerde, bestaande uit 17 federale organisaties. Als aanvulling op de CIA (Central Intelligence Agency) is er de DIA (Defence Intelligence Agency), maar elke sector van de Bewapende Strijdkrachten, evenals het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, heeft zijn eigen geheime dienst.

Voor militaire acties maakt de Inlichtingen Gemeenschap gebruik van het Commando van Speciale Troepen, dat in ten minste 75 landen wordt ingezet en wiens officiële missie ook omvat, naast de "directe actie om vijanden te elimineren of gevangen te nemen", de "onconventionele oorlog gevoerd door externe strijdkrachten en door het Commando wordt getraind en georganiseerd".

Dit is precies wat er in 2011 in Syrië gebeurde, in hetzelfde jaar dat de VS en de NAVO-oorlogen Libië hebben verwoest. Dit wordt aangetoond door gedocumenteerde bewijzen, die al zijn gepubliceerd. Bijvoorbeeld:

In maart 2013 publiceerde de New York Times een gedetailleerd onderzoek naar het CIA-netwerk waardoor stromen wapens voor islamitische militanten getraind door het Amerikaanse Special Forces Commando binnenkomen in Turkije en Jordanië , met financiële steun van Saoedi-Arabië en andere Golfmonarchieën [1].

In mei 2013, een maand na de oprichting van Daesh, ontmoette al-Baghdadi een delegatie van de Amerikaanse Senaat in Syrië onder leiding van John McCain, zoals blijkt uit fotografische documentatie [2].

In mei 2015 onthulde Judicial Watch een document van generaal Michael Flynn, gedateerd 12 augustus 2012, waarin stond dat er "de mogelijkheid bestond om een Salafistisch vorstendom op te richten in Oost-Syrië, en dat dit precies is wat de westerse landen, de Golfstaten en Turkije die de oppositie steunen, willen" [3].

In juli 2016 onthulde Wikileaks een e-mail uit 2012 van minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton waarin zij schreef dat, gezien de Iran-Syrië relatie, "de omverwerping van Assad een enorm voordeel voor Israël zou zijn, waardoor het minder bang hoefde te zijn dat Israël zijn nucleaire monopolie zou verliezen" [4].

Dit verklaart waarom, hoewel de VS en haar bondgenoten in 2014 de militaire campagne tegen Daesh lanceerden, Daesh’s troepen ongestoord door konden gaan in de open gebieden met lange colonnes van gewapende voertuigen.

De Russische militaire interventie in 2015, ter ondersteuning van de Damascus-strijdkrachten, heeft het lot van het conflict omgekeerd. Het strategische doel van Moskou is om te voorkomen dat de Syrische staat wordt afgebroken, wat net als in Libië tot chaos zou leiden, die door de VS en de NAVO kan worden misbruikt om Iran aan te vallen en Rusland te omsingelen.

De Verenigde Staten, kortgesloten, blijven de kaart van de Syrische versnippering spelen door de Koerdische onafhankelijkheidsstrijders te steunen en ze vervolgens in de steek te laten om Turkije, de buitenpost van de NAVO in de regio, niet te verliezen.

Tegen een dergelijke achtergrond is het begrijpelijk dat al-Baghdadi, zoals Bin Laden (voorheen een Amerikaanse bondgenoot tegen Rusland in de Afghaanse oorlog, en vervolgens in Bosnië-Herzegovina), niet voor een openbaar proces kon worden gevangen genomen, maar fysiek moest verdwijnen om zijn werkelijke rol in de Amerikaanse strategie te verijdelen. Daarom was Trump zo gek op de film en het liep goed af.