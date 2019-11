ترجمه توسط

حمید محوی



منبع

ال مانیفستو (ایتالیا)



[1] « Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A. », par C. J. Chivers and Eric Schmitt, The New York Times, March 14, 2013. “میلیاردها دلار جنگ افزار علیه سوریه”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, شبکه ولتر, 22 ژوئيه 2017, www.voltairenet.org/article1....

[2] “جان مک کین رهبر ارکستر «بهار عرب» و خلیفه”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, شبکه ولتر, 18 اوت 2014, www.voltairenet.org/article1...

[3] Rapport de l’Agence de Renseignement militaire aux divers services de l’administration Obama sur les jihadistes en Syrie (document déclassifié en anglais), 12 août 2012.

[4] « New Iran and Syria », Hillary Clinton, December 31, 2012, Wikileaks.