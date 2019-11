L’illusoria riapertura delle banche libanesi

Il 1° novembre 2019 la banca centrale libanese ha autorizzato la riapertura delle banche private, fissando tuttavia per un tempo indefinito il limite settimanale di 2.500 dollari per i prelievi in contanti e i trasferimenti all’estero.

L’attuale rivolta in Libano ha avuto inizio con la crisi di liquidità (impossibilità di ritirare denaro in banca e con bancomat) che ha costretto governo e parlamento a istituire con urgenza una nuova tassa, peraltro presto revocata.

I 13 giorni di sommosse hanno causato almeno tre morti. Tutte le direttrici stradali erano interrotte da barricate e l’aeroporto inaccessibile. Il Libano era isolato dal resto del mondo.

È dimostrata la presenza in Libano dei serbi di Gene Sharp (Otpor, Resistenza, e Canvas, Centro per l’Applicazione di Strategie e Azioni Non-violente, ndt) [1], abituali promotori delle “rivoluzioni colorate”.