Voltaire İletişim Ağı

Lübnan’daki bankalar göstermelik olarak yeniden açıldı

Voltaire İletişim Ağı
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Lübnan Merkez bankası, 1 Kasım 2019’da özel bankaların yeniden açılmasına izin verdi. Merkez Bankası bu arada belirsiz bir süre için haftalık 2500 dolar üzerinde nakit para tutarının çekilmesine ve yurt dışına havale edilmesine kısıtlama getirdi. Bu önlem şirketler ve yabancılar da dahil olmak üzere herkese uygulanmaktadır.

Lübnan’da yaşanan isyan, hükümet ve parlamentoyu kısa süre sonra ertelenecek olan yeni bir vergi uygulamaya acilen yönelten nakit sıkıntısıyla (banka şubelerinden ve ATM’lerden para çekilememesi) başlamıştı.

13 gün süren çatışmalarda en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Tüm yollar kesilmiş ve havayoluna ulaşmak imkansız hale gelmişti. Lübnan’ın dünyayla ilişkisi tamamen kesilmişti.

2005 yılında olduğu gibi, Gene Sharp (AEİ/Otpor/Canvas) tarafından eğitilmiş olan Sırpların sahada oldukları doğrulanıyor [1].

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Albert Einstein Institution : CİA tarzı pasif direniş”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 4 Haziran 2007.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Lübnan’daki bankalar göstermelik olarak yeniden açıldı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 4 Kasım 2019, www.voltairenet.org/article208230.html

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