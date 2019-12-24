Voltaire İletişim Ağı

Suriye’nin Kuzey-Batısını kurtarmak için yıldırım harekatı

Voltaire İletişim Ağı
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Suriye Arap Cumhuriyeti’nin İdlib Eyaletindeki El Kaide (bugün « Şam’ın Kurtuluşu Örgütü », Heyet Tahrir el-Şam adını alan) cihatçılarına karşı saldırısının ikinci aşaması başladı.

En az 1,5 milyon cihatçı ve aileleri bu eyalette bir araya gelmiş bulunuyor. Bunlar bir o kadar Suriye vatandaşını da rehin almış durumdalar.

Rus hava kuvvetlerinin desteğini alan Suriye Arap Ordusu, Maarat el-Numan kasabasını kurtararak, Halep’i Şam’a bağlayan M5 otoyolunun denetimini yeniden ele geçirdi.

Nur Sultan mutabakatına uyan Türk Ordusu duruma müdahale etmedi.

Ankara BM kararıyla El Kaide cihatçılarının tedarikine izin vermek zorunda olmadığından, 2020 Ocak ayından itibaren, Alman ve Fransız STK’ları artık Türkiye üzerinden El Kaide cihatçıları ve ailelerini besleyemeyecek.

Almanya, Belçika ve Kuveyt, 20 Aralık 2019’da Güvenlik Konseyi’nde söz konusu STK’lara sınır ötesi ayrıcalık sağlayan bir karar tasarısını geçirme girişiminde bulundular. Ancak Çin ve Rusya tasarıyı veto etti.

Yaklaşık 400 000 kişi çatışmalardan kaçtı. Suriyeliler mülteci kamplarına sığınırken, El Kaide cihatçıları ve aileleri İdlib Eyaletine geri çekildi.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Suriye’nin Kuzey-Batısını kurtarmak için yıldırım harekatı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 24 Aralık 2019, www.voltairenet.org/article208654.html

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