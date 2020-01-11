Voltaire İletişim Ağı

Vladimir Putin Şam’da

Voltaire İletişim Ağı
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Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Noel’ini birlikleriyle kutlamak için Hmeymim’deki Rus hava üssünü ziyaret etti. Burada Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve üssün komutanı General Sergey Surovikin tarafından karşılandı.

Putin daha sonra Suriyeli mevkidaşının onu Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların ibadet yeri Emevi Ulu Cami’ye götürdüğü Şam’a gitti. Vaftizci Yahya’nın mezarını gezdi. Heyet ardından, Antakya ve Doğu’nun tüm Ortodoks Rumlarının Patrikliğinin merkezi Meryemiye Katedralini ziyaret etti.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Vladimir Putin Şam’da”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 11 Ocak 2020, www.voltairenet.org/article208843.html

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