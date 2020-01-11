Vladimir Putin Şam’da

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Noel’ini birlikleriyle kutlamak için Hmeymim’deki Rus hava üssünü ziyaret etti. Burada Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve üssün komutanı General Sergey Surovikin tarafından karşılandı.

Putin daha sonra Suriyeli mevkidaşının onu Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların ibadet yeri Emevi Ulu Cami’ye götürdüğü Şam’a gitti. Vaftizci Yahya’nın mezarını gezdi. Heyet ardından, Antakya ve Doğu’nun tüm Ortodoks Rumlarının Patrikliğinin merkezi Meryemiye Katedralini ziyaret etti.