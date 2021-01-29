Aleksey Navalni’nin Devlet Başkanı Putin’e ait olduğu iddia edilen sarayla ilgili videosu yerel Badische Zeitung gazetesine göre İbach’da (Almanya, Kara Orman) çekildi [1].

Film önce BKA [Federal Kriminal Polis Dairesi] tarafından cömertçe açılan Doğu Alman siyasi polisinin arşivlerine dayanarak devlet başkanının biyografisinin izini sürüyor. Ancak, ortaya konulan belgelerle Aleksey Navalni’nin bunlara ilişkin yorumu arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor. Bunlar sadece resimlerden ibarettir (Devlet Başkanı Putin’in yoldaşlarından birinin KGB haritası hariç).

Ardından dron ile çekilen yeni görüntüler sayesinde film saray konusuna geri dönüyor. Burada da yine bu görüntüler Aleksey Navalni’nin söyledikleriyle pek örtüşmüyor. Sadece İtalyan mimar Lanfranco Cirillo tarafından inşa edilen bir sarayı gösteriyorlar.

Son olarak Aleksey Navalni, Saray’ın planlarını, proformalarını ve faturalarını gösterir. Bu belgeler konutun görkemini onaylamaktadırlar. Ancak bu unsurlar zaten uzun süredir bilinmektedir. Rus muhalif daha sonra mülkiyet belgelerinin sahte olduğunu iddia ediyor. Oldukça karmaşık açıklamalardan sonra, bu binanın milyarder Aleksander Ponomarenko’ya değil, « dünyanın en zengin adamı » olarak adlandırdığı Devlet Başkanı Putin’e ait olduğunu iddia ediyor.

CİA’nın art arda Fidel Castro veya Yaser Arafat’ı gizli milyarderler olmakla suçladığını hatırlıyoruz. Hatta Forbes dergisi, ilgililerin ölümü üzerine tamamen kötü niyetli olduğu ortaya çıkan bu anlatıları doğrulamıştı. Bu nedenle CİA, hiçbir banka Filistin direnişinden fon toplamaya hazır değilken, Yaser Arafat’ın kendi adına yönettiği FKÖ fonları olduğunu iddia etti. Castro’yu, Arafat’ı ve ailelerini tanıyan herkes onlardan hiçbir zaman şüphe etmedi.

Belgeselde kullanılan yüzeysel yaklaşım, Navalni’nin iddialarını desteklememektedir.