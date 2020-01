UNO setzt Stimmrechte von 7 Staaten aus

Nach der von der Generalversammlung im Oktober 2019 verabschiedeten Regel haben die Vereinten Nationen die Stimmrechte von sieben ihrer Mitglieder ausgesetzt und bereiten sich darauf vor, drei weitere zu sanktionieren:

Komoren (am Ende der 74. Tagung der Generalversammlung)

Gambia (ab jetzt)

Lesotho (ab jetzt)

Libanon (ab jetzt)

Bolivarische Republik Venezuela (ab jetzt)

Zentralafrikanische Republik (ab jetzt)

Sao Tome und Prinzip (am Ende der 74. Tagung der Generalversammlung)

Somalia (am Ende der 74. Tagung der Generalversammlung)

Tonga (ab jetzt)

Jemen (ab jetzt)

Keines dieser Mitglieder ist mit ihren Gebühren auf dem laufenden.

Manche dieser Staaten können ihre Abgaben jedoch aufgrund einseitiger US-Bankensanktionen technisch nicht bezahlen.