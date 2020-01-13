Voltaire İletişim Ağı

BM, 7 devletin oy hakkını askıya aldı

Voltaire İletişim Ağı
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Genel Kurulun Ekim 2019’da aldığı kararı uygulayan Birleşmiş Milletler, yedi üyesinin oy hakkını askıya aldı ve ayrıca üç devleti de cezalandırmaya hazırlanmaktadır.

- Komorlar (Genel Kurulun 74ncü oturumu sonunda)
- Gambiya (bugün itibariyle)
- Lesoto (bugün itibariyle)
- Lübnan (bugün itibariyle)
- Venezüella Bolvarcı Cumhuriyeti (bugün itibariyle)
- Orta Afrika Cumhuriyeti (bugün itibariyle)
- Sao Tome ve Principe (Genel Kurulun 74ncü oturumu sonunda)
- Somali (Genel Kurulun 74ncü oturumu sonunda)
- Tonga (bugün itibariyle)
- Yemen (bugün itibariyle)

Bu üye devletlerin hiçbiri aylık katkılarını ödememiştir.

Öte yandan bu devletlerin birçoğu ABD’nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle katkılarını maddi olarak ödeyememektedir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “BM, 7 devletin oy hakkını askıya aldı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 13 Ocak 2020, www.voltairenet.org/article208884.html

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