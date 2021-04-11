İsrail Özel Kuvvetlerinin çok gizli bir birimi olan 13. filo (Şayetet 13), Suriye’ye giden İran gemilerine yönelik olarak üç yıldır sabotaj operasyonları yürütüyor. Çoğunlukla hedeflerine sabitlenmiş kara mayınlarını kullanmakla birlikte daha sonra Beyrut limanına karşı kullandıkları taktik nükleer silahı da kullanıyorlar.

Başlangıçta, Suriye üzerinden Lübnan Hizbullahı’na ulaşmadan önce ağır silahların batırılması söz konusuydu. Ardından sıra Suriye halkına yakıt sağlayan İran tankerlerini batırmaya geldi.

İran’ın zararının 1 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor. Aynı şekilde, İranlılar da iki aydan beri Körfez’deki İsrail gemilerine misilleme yapmaya başladı.

Bugüne kadar yirmiden fazla geminin hasar görmesine veya batmasına neden olan bu deniz savaşı, her iki devlet tarafından gizlendi. Uluslararası medya, bu savaşın Suriye açıklarında neden olduğu petrol sızıntısına yer vermedi.

İsrail Savunma Bakanı General Benny Ganz, 6 Nisan 2021’de Eritre sahili açıklarında İranlı bir tankerin sabotajına ilişkin olarak şunları söyledi: « Savunma konumunda kalmak yeterli değildir, taarruz görevlerini yerine getirmeliyiz ve bunu en iyi şekilde yapacağız ». Peki, Suriyelilerin arabalarına benzin koyabilmeleri İsrail’in güvenliğini nasıl tehdit ediyor?