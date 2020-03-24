Delfraissy « eve kapatmanın iyi bir strateji olmadığını » kabul ediyor

Fransız koronavirüs bilim komitesi başkanı Profesör Jean-François Delfraissy, Katolik La Croix gazetesine verdiği mülakatta « eve kapatma doğru strateji değil, Fransa’da Mart ortasında mümkün olan stratejilerin en az kötü olanıdır » dedi [1].

Çin merkezi hükümeti, enfekte bölgelerdeki (Doğu Çin’in tamamı) nüfusu asla evlerine kapatmadı, bu önlemi sadece Hubei bölgesinde uyguladı. Bu önlemin amacı hastalıkla mücadele değil, ama salgını inkar ederek daha fazla kişinin ölümüne neden olan ve halk tarafından « yeryüzünü yönetme yetkisinin » geri alınması şeklinde yorumlanan, bir yerel hükümetin bulunduğu bir bölgeyi siyasi olarak ele geçirmekti [2].

Profesör Delfraissy şimdi « eve kapatılmadan çıkışta kitlesel testler » yapılmasını öneriyor. Ona göre, « Bugün günde 5.000 ila 8.000 kadar test yapabilme kapasitesine sahibiz, ancak daha fazla değil. Bu testleri yapmak için, bir bölümü Çin ve ABD’den gelen belirli sayıda ürüne ihtiyaç vardır. Oysa bu ürünler artık yeterli sayıda gelmemektedir ».

Bu sayılar laboratuar teknisyenleri tarafından yalanlanmaktadır ve 22 Mart’ta Fransız hükümetinin neden hala yabancı üreticilerle temasa geçmediğini açıklamamaktadır. Her şeyden önce, bize neden « eve kapatılmadan çıkmak için » değil de, « eve kapatmanın sonunda kitlesel testler » (Profesör Delfraissy’nin uzatmayı planladığı) yapılması gerektiğini açıklamamaktadır.