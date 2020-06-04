Tıp dergisi The Lancet (Elsevier grubu), 2 Haziran 2020’de, Covid-19’un tedavisinde hidroksiklorokin kullanımının tehlikeleri hakkında yayınladığı makaleye ilişkin bir uyarı yayınladı [1].

The Guardian, açıkça tahrif edilmiş olan araştırmadaki temel verilerin anlamsızlığını ortaya çıkarmıştı [2]..

Veri işlemcisi şirket Surgisphere [3] ile bağlantılı olmayan araştırmanın yazarları, bu çalışmada kullanılan verilerin kökeni ve güvenilirliği üzerine bir inceleme yapılmasını talep etmişlerdir.

The Lancet, araştırmanın ciddiyetine karar vermeden önce bu incelemenin sonucunu beklediğini belirtmektedir [4].