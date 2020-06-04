Tıp dergisi The Lancet (Elsevier grubu), 2 Haziran 2020’de, Covid-19’un tedavisinde hidroksiklorokin kullanımının tehlikeleri hakkında yayınladığı makaleye ilişkin bir uyarı yayınladı [1].
The Guardian, açıkça tahrif edilmiş olan araştırmadaki temel verilerin anlamsızlığını ortaya çıkarmıştı [2]..
Veri işlemcisi şirket Surgisphere [3] ile bağlantılı olmayan araştırmanın yazarları, bu çalışmada kullanılan verilerin kökeni ve güvenilirliği üzerine bir inceleme yapılmasını talep etmişlerdir.
The Lancet, araştırmanın ciddiyetine karar vermeden önce bu incelemenin sonucunu beklediğini belirtmektedir [4].
Osman Soysal
[1] “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis”, Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai, Frank Ruschitzka, Amit N. Patel, The Lancet Online, May 22, 2020.
[2] “Questions raised over hydroxychloroquine study which caused WHO to halt trials for Covid-19”, Melissa Davey, The Guardian, May 28, 2020.
[3] “A health data firm making extraordinary claims about its data”, May 30, 2020.
[4] “Expression of concern: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis”, The Lancet, June 2, 2020.