В ночь с 23 на 24 июня израильская авиация бомбила цели Сирийской арабской армии.

Израильские бомбардировщики, пролетев над оккупированными Голанами, нанесли удар по Эс-Сувайде, а пролетев над Иорданией, нанесли удар по Дейр-эз-Зору.

В течение трех лет Израиль бомбил на сирийской территории только цели, связанные с Ираном, но никогда не бомбил Сирийскую арабскую армию.

Эти удары происходят на фоне глубоких региональных геостратегических изменений, когда Иран вступил в союз с Братьями-мусульманами, когда произошло столкновение между подразделением Хезболлы и Сирийской арабской армией, а президент Сирии ведет прямые переговоры с Белым домом.