23’ü 24 Haziran’a bağlayan gece, İsrail Hava Kuvvetleri Suriye Arap Ordusu’na ait hedefleri bombaladı.

İsrail’e ait bombardıman uçakları Süveyda’yı vurmak için işgal altındaki Golan ve Deir ez-Zor’u vurmak için Ürdün üzerinden uçtu.

İsrail üç yıldan beri Suriye’de sadece İran ile bağlantılı hedefleri vuruyor, Suriye Arap Ordusu’nu hiç hedef almıyordu.

Bu saldırılar, bölgede derin bir jeostratejik değişimin yaşandığı, İran Müslüman Kardeşler’in ile aynı safta yer aldığı, Hizbullah’ın bir birimi Suriye Arap Ordusu bir çatışmada karşı karşıya geldiği ve Suriye devlet başkanlığı Beyaz Saray ile doğrudan müzakere ettiği bir döneme denk gelmektedir.