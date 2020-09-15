İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık Başbakanı ve bu savaştan sonra muhafazakar muhalefetin lideri olan Winston Churchill, Kremlin’i sindirmek ve « komünizmi » hizaya getirmek üzere SSCB’deki birçok kente karşı atom bombasının kullanılması gerektiğine inanıyordu.

İngiliz tarihçi Richard Toye, New York Times arşivlerinde, eski bir ABD Ordusu subayı ve savaştan sonra gazetenin yazı işleri müdürü olan Julius Ochs Adler’in, Ocak 1951’de, yani savaşın sona ermesinden 6 yıl sonra ve Churchill’in başbakanlık görevine dönmesinden sadece 6 ay önce, Churchill ile gerçekleştirdiği bir röportaj hakkında yazdığı notlardan oluşan birkaç metin keşfetti.

Julius Ochs Adler’e göre Churchill, atom bombasının 30 Sovyet kentinden en az birinde kullanılması gerektiğine inanıyordu.

Bu İngiliz politikacının önerdiği nükleer bombardımanlar yalnızca Sovyetler Birliği’ni içermiyordu. Churchill, atom bombasının aynı şekilde o zamanlar Mao Zedong tarafından yönetilen Çin’e karşı da kullanılması gerektiğini düşünüyordu.

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