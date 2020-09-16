Uluslararası Ceza Mahkemesi, Albay Than Htike’nin emriyle Taung Bazar sakinlerine tecavüz ettiklerini ve katlettiklerini itiraf eden Zaw Naing Tun ve Myo Win Tun adlı iki Burmalı askerin sırasıyla 8 ve 23 Temmuz 2020 tarihli iki video kaydını gerçekleştirdi.

Bu iki askerin, UCM’nin Burma üzerinde yargı yetkisi olmamasına rağmen yargılanabilecekleri Lahey’de tutuklu oldukları düşünülüyor. Öte yandan bu tanıkların isyancılar veya cihatçıların elinde olmaları ve baskı altında konuşmuş olmaları da mümkündür.

Bu tanıklıklar, 4 Ekim 2017’de Burmalı yetkilileri suçlamak üzere bir köyü ateşe verirken suçüstü yakalanan bir cihatçı subayın ifadesiyle çelişiyor.

Batı, üç yıldan beri Burma ordusunu soykırımla suçlarken [1], Burma hükümetinin bunu şiddetle reddediyor [2].

Burmalı özel danışman ve Noble Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi, Mahkemenin kötü niyetli yaklaşımını kınamak üzere Lahey’e gelmişti [3].