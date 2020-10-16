В соответствии с письмами Ирана, содержащимися в докумен-тах S/2017/739, S/2017/862, A/72/869-S/2018/453, A/73/490-S/2018/988, S/2018/1057, A/73/691-S/2018/1155, S/2018/1164, S/2019/185, A/73/885-S/2019/429, A/73/976, S/2019/667, S/2019/752, A/74/575-S/2019/928, S/2019/959, A/74/747-S/2020/201, A/74/850-S/2020/380, A/74/860-S/2020/413, A/74/891-S/2020/535, S/2020/583 и S/2020/814 относительно постоянных нарушений резо-люции 2231 (2015) Совета Безопасности и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) со стороны Соединенных Штатов Америки, я хотел бы обра-тить Ваше внимание на последние случаи невыполнения этой страной ее соот-ветствующих международных обязанностей.

В своем письме от 21 сентября 2020 года на имя Председателя Совета Без-опасности (S/2020/927) Соединенные Штаты Америки ошибочно заявили, что положения предыдущих резолюций Совета Безопасности в отношении Ирана, действие которых было прекращено в соответствии с пунктом 7 a) резолю-ции 2231 (2015), были восстановлены и что существуют запреты и обязанности, которые государствам-членам и Секретариату необходимо соблюдать. Кроме то-го, государства-члены предупреждаются о недопустимости участия в проектах и мероприятиях, предусмотренных резолюцией 2231 (2015) Совета Безопасности. Как я объяснял в своих предыдущих письмах , Соединенные Штаты уже вводили санкции и в одностороннем порядке наказывали за участие в этой законной дея-тельности.

Поскольку требование Соединенных Штатов, будучи международно-противоправным деянием, носит незаконный характер и было отклонено как не-действительное 13 членами и тремя председателями Совета Безопасности под-ряд , все государства-члены, региональные и международные организации и все органы Организации Объединенных Наций, включая Секретариат, обязаны в со-ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюцией 2231 (2015) воздерживаться от любых действий или бездействия, которые могут прямо или косвенно толковаться как признание незаконного требования Соединенных Штатов.

Исламская Республика Иран напоминает, что в своей резолюции 2231 (2015) Совет Безопасности, «подчеркивая, что в соответствии со статьей 25 Уста-ва Организации Объединенных Наций государства-члены обязаны подчиняться решениям Совета и выполнять их» , призывает их «содействовать осуществле-нию СВПД» и «воздерживаться от действий, подрывающих выполнение обяза-тельств по СВПД» . Поступить аналогичным образом она также призывает меж-дународные организации. Поэтому в соответствии с Уставом и резолюцией 2231 (2015) на государствах-членах и Секретариате Организации Объединенных Наций лежит прямая юридическая обязанность воздерживаться от любых дей-ствий в поддержку грубого нарушения резолюции 2231 (2015) со стороны Со-единенных Штатов и провозглашенной ими политики разрушения Совместного всеобъемлющего плана действий, который был одобрен Советом Безопасности и содержится в приложении к этой резолюции.

Попытки Соединенных Штатов обеспечить соблюдение незаконных мер, изложенных в вышеупомянутом письме и касающихся, в частности, иранской мирной ядерной деятельности, иранской собственности или иранских судов, не только подорвут авторитет Совета Безопасности, но и поставят под угрозу меж-дународный мир и безопасность. В этой связи Исламская Республика Иран будет без колебаний защищать свои высшие национальные интересы в соответствии с международным правом, а Соединенные Штаты будут нести всю полноту ответ-ственности за последствия своих незаконных действий.

Издав 21 сентября 2020 года президентский указ о введении санкций про-тив Ирана в нарушение положений резолюции 2231 (2015) и приложения B к ней , президент Соединенных Штатов совершил очередное незаконное деяние, поскольку:

– этот президентский указ явно нарушает пункты 5 и 6 b) приложения В, так как в каждом конкретном случае исключается любая возможность одобре-ния Советом Безопасности поставки, продажи или передачи в Иран и из Ирана соответствующих предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий и игнорируется временный характер этих положений, действие которых будет прекращено в соответствии со сроками, указанными в резо-люции 2231 (2015);

– этот президентский указ вводит комплексные санкции, имеющие экстерри-ториальные последствия. Экстерриториальный характер этих незаконных санкций еще больше подрывает цели и задачи указанной резолюции. Со-единенные Штаты не только систематически нарушают резолюцию 2231 (2015), но и принуждают другие страны прекратить выполнение своих со-ответствующих международных обязанностей;

– действия Соединенных Штатов подрывают график, установленный в СПСД. Стоит напомнить, что Совет Безопасности «одобряет СВПД и настоятельно призывает к его полному осуществлению в сроки, установленные в СВПД»;

– этот шаг Соединенных Штатов противоречит резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности, поскольку в ней подчеркивается, что «Совместный всеобъ-емлющий план действий способствует поощрению и содействию развитию нормальных экономических и торговых связей и сотрудничества с Ираном».

В то же время Соединенные Штаты в одностороннем порядке распростра-нили свои незаконные санкции на ряд юридических и физических лиц, включая тех, кто участвуют в иранских мирных ядерных проектах, предусмотренных в ре-золюции 2231 (2015) Совета Безопасности . Беспрепятственное осуществление этой деятельности было подчеркнуто и одобрено в резолюции 2231 (2015), а Со-вет Безопасности, действуя в соответствии со статьей 41 Устава, признал неотъ-емлемое право Ирана на использование ядерной энергии. Эти односторонние действия Соединенных Штатов направлены на то, чтобы помешать выполнению обязательств и обязанностей государств-членов по резолюции 2231 (2015) и Совместному всеобъемлющему плану действий.

В результате незаконных шагов Соединенных Штатов над Совместным все-объемлющим планом действий нависла серьезная угроза. Организация Объеди-ненных Наций должна привлечь правительство Соединенных Штатов к ответу за безрассудное поведение, которое пагубно сказывается на авторитете Совета Без-опасности и подрывает незыблемость Устава Организации Объединенных Наций. Ожидается, что Генеральный секретарь подробно проинформирует об этих про-тивоправных деяниях, в том числе в своем предстоящем докладе об осуществле-нии резолюции 2231 (2015), а к Совету Безопасности обращается настоятельный призыв своевременно рассмотреть все случаи нарушения этой резолюции со сто-роны Соединенных Штатов.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.