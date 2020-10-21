Amiral Betton ve Amiral Lewis Joint Force Command Norfolk’un açılışını yapıyorlar. Kutlama yapılıyor ama bunun bedelini siz ödüyorsunuz!

Norfolk, Virginia’da (ABD) yeni bir NATO komutanlığı doğdu: Karargahı Lago Patria’da (Napoli) bulunan Joint Force Command Naples’ın bir klonu olan « Atlantik Komutanlığı » olarak tanımlanan Joint Force Command Norfolk. Komutanlığın anayasası, Haziran 2018’de Savunma Bakanları düzeyinde (ilk Conte Hükümeti’nden İtalya adına Elisabetta Trenta) Kuzey Atlantik Konseyi tarafından onaylandı.

Altıncı Filonun da bir parçası olduğu Avrupa’daki ABD Deniz Kuvvetlerine komuta eden amiralin emri altında olan Napoli’deki NATO komutanlığında olduğu gibi, Norfolk’taki NATO komutanlığı da ABD’nin İkinci Donanma Filosuna komuta eden amiralin komutası altındadır. İkinci Filonun « sorumluluk alanı » Atlantik Okyanusu ve Kuzey Kutbu’nun Batı yarısını kapsarken, diğer yarısı ABD Deniz Kuvvetleri Altıncı Filosu tarafından kapsanmaktadır. Dolayısıyla Norfolk’taki yeni « Müttefik » komutanlığı, Napoli’deki gibi, Pentagon’un emir komuta zincirine girmektedir.

Atlantik Komutanlığı hangi güdüyle oluşturulmuştur? İki Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş’tan sonra, « Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında Kuzey Atlantik’teki denizaltı iletişim hatlarını tehdit eden Rus denizaltılarına karşı » « Dördüncü Atlantik Savaşı »nı yürütmek için.

Özellikle Napoli’deki NATO komutanlığının başında bulunan Amiral Foggo’nun ifade ettiği bu stratejiye göre Rus denizaltıları, Rus saldırısından önce Avrupa’yı tecrit etmek üzere Atlantik’in iki kıyısını birbirine bağlayan gemileri batırmaya hazır beklemektedirler.

Alman U-Bot’larının Amerika Birleşik Devletleri’nden Avrupa’ya giden ticari gemileri batırdığı İkinci Dünya Savaşı Hollywood film senaryosu.

Politik Kurgu Senaryosu: II. Dünya Savaşı’ndaki Atlantik Savaşı 5 yıl sürerken, « Dördüncü Atlantik Savaşı » 5 dakika sürecektir. Rus denizaltıları bir aptallık edip ABD’nin ve onların Atlantik’teki Avrupalı müttefiklerine ait gemileri batırırsa, her iki tarafın da nükleer füze ve bombardıman uçaklarını kullanmasıyla birlikte topyekun savaşın başlangıcı olacaktır.

Böylesi bir durumda Atlantik Komutanlığının rolü ne olacaktır? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, « Kuzey Atlantik, Avrupa’nın güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Yeni Atlantik Komutanlığımız, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya takviye ve ikmal için hayati önem taşıyan güzergahların güvenliğini sağlayacaktır » diyor. Başka bir deyişle, ABD ve NATO’nun « Rus saldırganlığı » olarak tanımladığı şeye maruz kalan Avrupa’nın, direnmek için ABD’nin onlara kesintisiz bir şekilde askeri güç, silah ve malzeme göndermesine ihtiyacı olacaktır. Avrupalı müttefiklerin deniz kuvvetleri, bu nedenle ABD kuvvetleriyle aynı safta ve yeni Atlantik Komutanlığının emri altında yer almalı, « ABD ve Kuzey Atlantik’e Avrupa arasında denizaltı iletişim hatlarını tehdit eden Rus denizaltılarını » hayalet avlar gibi avlamalıdır.

Bu bir tür amiral battı oyunudur. Çok pahalıdır, çünkü NATO ülkelerinin toplam askeri harcamalarına yeni meblağların eklenmesini içermektedir ki bu zaten vatandaşların gerçek ihtiyaçlarından düşülen kamu parasıyla yıllık 1 trilyon doları aşmaktadır. Çok tehlikelidir, çünkü kamuoyunda düşman fikrini, yani Avrupa’yı tehdit eden ve denizaltı iletişim hatlarını keserek onu tecrit etmeye hazırlanan bir Rusya fikrini büyütme mizanseni olarak hizmet etmektedir.

Böylesi bir senaryo uydurularak, ABD kuvvetlerinin ve Avrupa’daki NATO ülkelerinde bulundurulan nükleer olanlar da dahil olmak üzere, silahlarının Avrupa’daki artan konuşlanması, bunun sonucunda Rusya’nın da nükleer dahil kendi kuvvetlerini artırması meşrulaştırılmış olmaktadır.

İlk Conte hükümeti yeni Atlantik Komutanlığının anayasasını iki yıl önce onayladığından, ikinci Conte hükümetinin bu konuda neler düşündüğünü bilmek isteriz. Bunun dışında İtalya, Pentagon tarafından kararlaştırılan bu yeni NATO komutanlığının anayasasını onaylamadan önce parlamentoda herhangi birine danışılıp danışılmadığını ya da en azından parlamentoda, bir Amerikan amiralinin emri altındaki Napoli Komutanlığına ek olarak, İtalyan donanmasının da artık bir ABD amiralinin emri altında olan Norfolk’a bağlı olduğunu bilen biri olup olmadığını da bilmek isteriz.