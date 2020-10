In Norfolk (Virginia, VS) werd een nieuw NAVO-commando geboren: het Norfolk Joint Force Command, "Atlantic Command" genaamd, is een kloon van het Napels Joint Force Command met een hoofdkwartier in Lago Patria (Napels). De grondwet werd in juni 2018 door de Noord-Atlantische Raad op het niveau van de ministers van Defensie goedgekeurd (voor Italië de eerste minister van Conte, Elisabetta-Trenta).

Net zoals het NAVO-bevel in Napels onder het bevel staat van de admiraal die het bevel voert over de Amerikaanse marine in Europa, waaronder de zesde vloot, staat het NAVO-bevel in Norfolk onder het bevel van de admiraal die het bevel voert over de Amerikaanse tweede vloot. Het "verantwoordelijkheidsgebied" van de Tweede Vloot beslaat de westelijke helft van de Atlantische Oceaan en de Noordpool, terwijl de andere helft onder de Zesde Vloot valt. Het nieuwe "geallieerde" Norfolk-commando maakt dus de facto deel uit van de commandoketen van het Pentagon als het commando in Napels.

Wat was de motivatie om het Atlantisch Commando op te richten? Om de "Vierde Slag om de Atlantische Oceaan" te leiden na de twee wereldoorlogen en de koude oorlogsgevechten tegen "Russische onderzeeërs die de maritieme communicatielijnen tussen de Verenigde Staten en Europa in de Noord-Atlantische Oceaan bedreigen".

Volgens deze strategie, die met name door admiraal Foggo, hoofd van het NAVO-commando in Napels, werd geformuleerd, zouden Russische onderzeeërs klaar staan om de schepen die de twee zijden van de Atlantische Oceaan met elkaar verbinden tot zinken te brengen, om zo Europa te isoleren voor een Russische aanval. Een Hollywood-filmscenario over de Tweede Wereldoorlog, waarin Duitse U-boten koopvaardijschepen op weg naar Europa vanuit de Verenigde Staten tot zinken brengen.

Politiek fictiescenario: terwijl de Slag om de Atlantische Oceaan in de Tweede Wereldoorlog 5 jaar duurde, zou de "Vierde Slag om de Atlantische Oceaan" 5 minuten duren. Als Russische onderzeeërs, absurd genoeg, de Verenigde Staten en de schepen van hun Europese bondgenoten in de Atlantische Oceaan zouden laten zinken, zou dat het begin zijn van een totale oorlog met het gebruik van kernraketten en bommen door beide partijen.

Wat zou dan de rol van het Atlantisch Commando zijn? "De Noord-Atlantische Oceaan is van vitaal belang voor de veiligheid van Europa" - verklaarde NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg - "Ons nieuwe Atlantisch Commando zal ervoor zorgen dat cruciale routes voor versterkingen en bevoorrading van Noord-Amerika naar Europa veilig blijven".

Met andere woorden: Europa, blootgesteld aan wat de VS en de NAVO "Russische agressie" noemen, zou de Verenigde Staten nodig hebben om hun strijdkrachten, voortdurend bewapening en voorraden te sturen om weerstand te bieden. De Europese geallieerden moeten dus de strijdkrachten van de Verenigde Staten steunen en onder bevel van het nieuwe Atlantisch Commando op spoken jagen zoals "Russische onderzeeërs die de maritieme communicatielijnen tussen de Verenigde Staten en Europa in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan bedreigen".

Het is een soort zeeslagspel. Heel duur, want het gaat om de toevoeging van andere kredieten aan de totale militaire uitgaven van de NAVO-landen, die al ruim 1 biljoen dollar per jaar aan overheidsgeld bedragen, afgetrokken van de werkelijke behoeften van de burgers. Zeer gevaarlijk omdat het dient als een enscenering om het idee van de vijand in de publieke opinie te voeden, dat wil zeggen Rusland dat Europa bedreigt en zich voorbereidt om het te isoleren door zijn maritieme communicatielijnen met de Verenigde Staten af te snijden.

Door dit scenario te verzinnen is de toenemende inzet in Europa van Amerikaanse strijdkrachten en wapens, waaronder kernwapens, geflankeerd door die van de Europese NAVO-landen, gerechtvaardigd, met als gevolg dat Rusland ook zijn eigen strijdkrachten, waaronder kernwapens, uitbreidt.

Aangezien de eerste regering van Conte twee jaar geleden de grondwet van het nieuwe Atlantisch Commando van de NAVO heeft goedgekeurd, willen we graag weten wat de tweede regering van Conte ervan vindt. We zouden ook graag willen weten of er iemand in het Italiaanse parlement is geraadpleegd voordat Italië de grondwet van het nieuwe NAVO-commando, waartoe het Pentagon heeft besloten, heeft goedgekeurd; of in ieder geval of er iemand in het Parlement op de hoogte is van het feit dat de Italiaanse marine naast het commando over Napels onder het bevel van een Amerikaanse admiraal nu ook afhankelijk is van die van Norfolk, ook onder het bevel van een Amerikaanse admiraal.