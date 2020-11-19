Kendisini Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanı olarak gören Joe Biden, selefi Donald Trump tarafından yürürlükten kaldırılan serbest ticareti yeniden tesis etme istediğini açıkladı.

Donald Trump, Kongre’nin sanayi şirketlerini Amerika Birleşik Devletleri’ne geri taşımayı hedefleyen yasa tasarısını (Border-adjustment tax) reddetmesinin ardından Çin ve Avrupa Birliği ile bir ticaret savaşı başlatmıştı. İç Savaş’tan bu yana, ABD Başkanı gerçekten de gümrük politikasından sorumludur.