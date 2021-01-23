Son iki aydır, seçilmiş başkan Joe Biden’in yönetimi, Şeyh Hasan Ruhani hükümetinin İranlı temsilcileriyle New York’ta gizli görüşmelerde bulunuyor.

Oysa başkan seçilen Donald Trump yönetimi, görevi devralmadan önce Rusya’nın Washington büyükelçisiyle görüştüğünde, Russiagate soruşturmasına uğradığını anımsıyoruz. Ama burada da « çifte standart » söz konusudur.

9 Ocak 2021’de, Yüce Rehber Ayetullah Ali Hamaney, Biden yönetimine, ABD’nin de aynı şeyi yapması durumunda İran’ın JCPoA (« nükleer anlaşma » olarak adlandırılan) yükümlülüklerine geri döneceğini belirten bir mesaj gönderdi.

Umman’da sekiz yıl önce Hasan Ruhani ile müzakere eden heyet, William Burns, Jake Sullivan ve Wendy Sherman’dan oluşuyordu. Bunların sırasıyla CİA başkanı, ulusal güvenlik danışmanı ve dışişleri bakanı yardımcısı olmaları bekleniyor.

Bugün yürütülen müzakerelerin, Devrim Muhafızları’nı etkileyen petrol yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik olduğu tahmin ediliyor. Kısaca: Biden yönetimi, Devrim Muhafızlarının Anglosakson emperyalizmiyle mücadele planına karşı bir Safevi imparatorluğu kurma yönündeki Ruhani planını desteklemektedir [1]