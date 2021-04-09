Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın oğlu Hunter Biden, Beautiful Things adlı kitabının yayınlanması dolayısıyla, CBS’te 4 ve 5 Nisan 2021’de yayınlanan bir mülakata yanıt verdi. Kişisel bilgisayarlarından birinin FBİ tarafından ele geçirildiğini doğruladı.

Bu bilgiler, başkanlık kampanyasının ortasında New York Post tarafından yayınlandı. Biden, ayrıca geniş kapsamlı bir yolsuzluk vakasını kanıtlayan birkaç dosyanın içeriğini de belirtiyordu [1].

Ukrayna’dan bu iddiaları araştırmasını isteyen Başkan Donald Trump, görevini siyasi amaçlar için kullanmakla suçlandı.

Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, eski CİA Başkanı John Brennan ve halefi Michael Morell hep birlikte «Rus dezenformasyonunu » kınadılar. ABD ve uluslararası basın, Post’un bugün yalanlanan haberleri kullanmaya cesaret edemedi.

Bu üst düzey şahsiyetlerin tümü Başkan Barack Obama ve Hillary Clinton için çalıştı.