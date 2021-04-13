Во вторник (13 апреля 2021 г.) в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло заседание Комиссии НАТО–Украина, на котором рассматривалась обстановка в области безопасности в Украине и вокруг нее. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал страны НАТО о последних событиях в регионе.

Союзники подтвердили непоколебимую поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины. Они выразили озабоченность в связи с наращиванием Россией военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в связи с тем, что поддерживаемые Россией боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в восточной части Украины.

Председательствующий на заседании Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию положить конец наращиванию военной мощи, прекратить провокации и начать деэскалацию ситуации. Генеральный секретарь подчеркнул, что страны НАТО не признают и не будут признавать незаконную и противоправную аннексию Россией Крыма и осуждают осуществляемое ею наращивание военной мощи на полуострове. НАТО продолжает призывать Россию соблюдать Минские соглашения, прекратить поддержку боевиков в восточной части Украины и вывести свои войска с украинской территории. Страны НАТО также продолжают призывать Россию конструктивно участвовать в работе ОБСЕ по вопросу о ее военной деятельности. Они высоко оценили сдержанность, проявленную Украиной перед лицом российских провокаций.

НАТО продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку. «Мы поддерживаем широкомасштабные реформы, которые укрепляют устойчивость Украины и помогают в реализации ее евроатлантических устремлений», – сказал Генеральный секретарь. «Мы будем и дальше укреплять наше сотрудничество с Украиной и Грузией по вопросам безопасности на Черном море, и мы работаем над тем, чтобы в полной мере использовать статус Украины как партнера с расширенными возможностями», – добавил он.

Страны НАТО приветствовали прогресс Украины в осуществлении ключевых реформ и призвали Украину развивать этот прогресс. Генеральный секретарь подчеркнул, что эти реформы помогут приблизить Украину к НАТО, и что союзники придерживаются решений, принятых на встрече в верхах в Бухаресте и на последующих встречах в верхах.