Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski’yi 10 Nisan 2021’de İstanbul’daki Huber Köşkü’nde kabul etti.

Ziyaret sonrası Türk gizli servisi, kuzeybatı Suriye’de işgal ettikleri bölgede uluslararası cihatçıları Ukrayna’ya göndermek üzere toplamaya başladı. Türkiye, aynı şekilde Libya ve Azerbaycan’da kullanmak üzere topladığı uluslararası cihatçılardan yararlandı.

Türk düzenli ordusunun 150 askeri, onları eğitmek üzere Mariupol’a (Ukrayna) geldi. Mariupol aynı zamanda Türkiye’nin Washington’a sadık Tatarlarla kurduğu Uluslararası İslamcı Tugay’ın da karargahı.