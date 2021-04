Der Sekretär für Bildung, Miguel Cardona (Foto), hat gerade Stipendien eingerichtet, um den Unterricht des "1619 Project" in Schulen zu belohnen.

Das "1619 Project", bekannt durch die gleichnamigen Beilagen der New York Times, versichert, dass die Vereinigten Staaten im Jahr 1619 mit dem Plan gegründet wurden, dort die Sklaverei einzuführen.

Bis jetzt wurde angenommen, dass die USA entweder von den Pilgervätern im Jahr 1620 gegründet wurden - am Tag des Thanksgiving gefeiert - oder bei der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776, die am Unabhängigkeitstag gefeiert wird-. Im Gegensatz dazu, führt das "1619 Project" ihre Schöpfung auf die Ankunft schwarzer Sklaven zurück. Diese wurden jedoch von portugiesischen "Händlern" und nicht von den Briten "importiert", und es gab bereits weiße englische Sklaven in den USA.

Die Doktrin der gegenwärtigen Demokratischen Partei und der Biden-Harris-Administration basiert auf dieser historischen Fälschung. Ihr Unterricht in den Schulen (Kindergärten, Primar- und Sekundarschulen) kündigt ihren nächsten Eintritt an die Universitäten an.