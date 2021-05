Terwijl je toekeek hoe hij de clown uithing, zag Boris Johnson toe op de omverwerping van president Morales in Bolivia, bezette hij het eiland Socotra voor de kust van Jemen, en organiseerde hij de overwinning van Turkije op Armenië. Hier werd nog niet over gesproken.

Denk aan de omverwerping van de Boliviaanse president Evo Morales eind 2019. Destijds beweerde de massamedia dat hij zijn land in een dictatuur had veranderd en zojuist door zijn volk was afgezet. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) bracht een rapport uit waarin werd verklaard dat de verkiezingen waren vervalst en dat de democratie werd hersteld.

President Morales, die vreesde dat hij zou eindigen zoals de Chileense president Salvador Allende en naar Mexico was gevlucht, veroordeelde echter een staatsgreep die was georganiseerd om de lithiumreserves van het land in beslag te nemen. Maar hij slaagde er niet in de opdrachtgevers te identificeren en werd in het Westen met niets dan sarcasme onthaald. Alleen wij onthulden dat de operatie was uitgevoerd door een gemeenschap van Kroatische Ustasha-katholieken, die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in Santa Cruz in het land aanwezig waren; een NATO stay-behind netwerk [1].

Een jaar later won de partij van President Morales nieuwe verkiezingen met een grote meerderheid [2]. Er was geen geschil, en hij kon triomfantelijk naar zijn land terugkeren [3]. Zijn zogenaamde dictatuur had nooit bestaan, terwijl die van Jeanine Áñez juist door de stembus omver was geworpen.

Historicus Mark Curtis en journalist Matt Kennard hadden toegang tot vrijgegeven documenten van Buitenlandse Zaken, die zij bestudeerden. Zij publiceerden hun bevindingen op de website Declassified UK, die sinds de militaire censuur in het Verenigd Koninkrijk in Zuid-Afrika is gevestigd [4].

Mark Curtis heeft met zijn uitgebreide onderzoek aangetoond dat het Britse beleid nauwelijks is veranderd door de dekolonisatie. Wij hebben zijn werk geciteerd in tientallen artikelen op Voltaire Network.

Het lijkt erop dat de omverwerping van president Morales een opdracht was van het ministerie van Buitenlandse Zaken en elementen van de CIA die van de Trump-regering vrijmaakte. Het doel was om het lithium van het land, dat het Verenigd Koninkrijk begeert in het kader van de energietransitie, te stelen.

De regering-Obama had in 2009 al een poging tot staatsgreep ondernomen, die door president Morales werd onderdrukt en leidde tot de uitwijzing van verscheidene Amerikaanse diplomaten en ambtenaren. De regering-Trump daarentegen gaf de neoconservatieven blijkbaar de vrije hand in Latijns-Amerika, maar verhinderde hen systematisch om hun plannen uit te voeren.

Lithium is een bestanddeel van batterijen. Het wordt vooral gevonden in de pekel van hooggelegen zoutwoestijnen in de bergen van Chili, Argentinië en vooral Bolivia (“de lithium-driehoek”), en zelfs in Tibet, de “salars”. Maar ook in vaste vorm in bepaalde mineralen die uit mijnen worden gewonnen, met name in Australië. Het is van essentieel belang voor de overgang van benzineauto’s naar elektrische voertuigen. In het kader van de akkoorden van Parijs die de opwarming van de aarde moeten tegengaan, is het daarom een belangrijker thema geworden dan olie.

In februari 2019 gaf president Evo Morales toestemming aan een Chinees bedrijf, TBEA Group, om de belangrijkste lithiumreserves van zijn land te exploiteren. Het Verenigd Koninkrijk heeft daarom een plan bedacht om het te stelen.

Evo Morales, een Aymara-indiaan, werd in 2006 president van Bolivia. Hij vertegenwoordigde de producenten van coca; een lokale plant die essentieel is voor het leven op grote hoogte, maar ook een krachtige drug die wereldwijd verboden is door de Amerikaanse moralisten. Zijn verkiezing en bestuur markeerden de terugkeer van de indianen aan de macht die sinds de Spaanse kolonisatie waren buitengesloten.

Al in 2017-18 stuurde het Verenigd Koninkrijk deskundigen naar het nationale bedrijf van Bolivia, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), om de omstandigheden voor de Boliviaanse lithiumwinning te beoordelen.

In 2019-20 financierde Londen een studie om “de exploratie en productie van Boliviaans lithium te optimaliseren met behulp van Britse technologie”.

In april 2019 organiseerde de Britse ambassade in Buenos Aires een seminar met vertegenwoordigers van mijnbouwbedrijven en regeringen uit Argentinië, Chili en Bolivia, om de voordelen van deelname aan de London Metal Exchange (metaalbeurs) te presenteren. De regering Morales was vertegenwoordigd door een van haar ministers.

Onmiddellijk na de staatsgreep werd ontdekt dat de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IADB) de Britse projecten financierde.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken had – lang vóór de staatsgreep – een bedrijf uit Oxford, Satellite Applications Catapult, opdracht gegeven de lithiumreserves in kaart te brengen. Het bedrijf werd pas na de omverwerping van president Morales door de IADB betaald.

Een paar maanden later organiseerde de Britse ambassade in La Paz een seminar voor 300 belanghebbenden met de hulp van Watchman UK. Dit bedrijf is gespecialiseerd om mensen bij projecten te betrekken die hun belangen schaden, om te voorkomen dat ze in opstand komen.

Voor en na de staatsgreep liet de Britse ambassade in Bolivia de hoofdstad La Paz voor wat het was en richtte zij zich op de regio Santa Cruz, waar de Ustasha-kroaten legaal de macht hadden gegrepen. Daar verveelvoudigde zij culturele en commerciële evenementen.

Om de Boliviaanse banken onschadelijk te maken, organiseerde de Britse ambassade in La Paz acht maanden voor de staatsgreep een seminar over computerbeveiliging. De diplomaten introduceerden DarkTrace (een bedrijf opgezet door de Britse binnenlandse veiligheidsdiensten) en legden uit dat alleen banken die DarkTrace gebruikten voor hun beveiliging met de City zouden kunnen samenwerken.

Volgens Mark Curtis en Matthew Kennard namen de VS niet deel aan het complot als zodanig, maar verlieten functionarissen de CIA om het voor te bereiden. DarkTrace rekruteerde bijvoorbeeld Marcus Fowler, een cyber operations specialist van de CIA, en vooral Alan Wade, het voormalige hoofd van de inlichtingendienst van het agentschap. Het meeste personeel van de operatie was Brits, waaronder de hoofden van Watchman UK, Christopher Goodwin-Hudson (een voormalige militaire carrièreofficier, daarna directeur beveiliging bij Goldman-Sachs) en Gabriel Carter (een lid van de zeer besloten Special Forces Club in Knightsbridge, die zich had onderscheiden in Afghanistan).

De historicus en de journalist verklaren ook dat de Britse ambassade aan de Organisatie van Amerikaanse Staten (AOS) de gegevens heeft verstrekt die deze organisatie heeft gebruikt om te “bewijzen” dat de verkiezingen vervalst waren; een rapport dat even later door onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) [5] werd weerlegd, voordat het tijdens de daaropvolgende verkiezingen door de Bolivianen zelf werd weerlegd.

De huidige situatie bewijst het gelijk van Mark Curtis’ werk als historicus. In de drie jaar sinds de staatsgreep in Bolivia (2019) hebben we bijvoorbeeld de rol van Londen in de oorlog in Jemen (2020) [6] en de oorlog in Nagorno-Karabach (2020) [7] laten zien.

Het VK voert korte oorlogen en geheime operaties uit, zo mogelijk zonder dat de media haar acties oppikken. Het controleert de aanvaarding van haar aanwezigheid via een veelheid van persagentschappen en mediakanalen die het heimelijk subsidieert. Het creëert onhoudbare levensomstandigheden voor degenen aan wie het die oplegt. Zij gebruikt deze om het land in haar eigen voordeel uit te buiten. Bovendien kan zij deze situatie zo lang mogelijk laten voortduren in de zekerheid dat haar slachtoffers nog steeds een beroep op haar zullen doen, aangezien zij alleen in staat is het conflict dat zij zelf heeft gecreëerd tot bedaren te brengen.