Вы думаете, что Борис Джонсон только и делает, что изображает из себя клоуна, а он тем временем спланировал свержение президента Моралеса в Боливии, захватил принадлежащий Йемену остров Сокотра и помог Турции одержать победу над Арменией. Вы об этом ничего не слышали.

Вы помните, как в конце 2019 г. был отстранён от власти боливийский президента Эво Моралес. В то время мировая пресса негодовала против того, что он превратил свою страну в диктатуру, и за это народ якобы изгнал его. Организация американских государств (ОАГ) даже опубликовала доклад, согласно которому выборы были сфальсифицированы, но теперь демократия восстановлена.

Однако президент Моралес, предвидя, что с ним разделаются так же, как и с чилийским президентом Сальвадором Альенде, укрылся в Мексике и денонсировал неудавшийся госпереворорт, цель которого состояла в том, чтобы прибрать к рукам залежи лития, которыми богата его страна. Не имея возможности определить тех, кто отдавал приказы, он довольствовался ироническими замечаниями в адрес Запада. И только мы обнаружили, что эта операция была осуществлена хорватскими усташами, поселившимися в департаменте Санта-Круз после окончания Второй мировой войны и входившими в состав натовской террористической сети stay-behind [1].

Через год партия президента Моралеса с большим перевесом одержала победу на новых выборах [2]. Никаких опровержений не было, и президент смог благополучно вернуться в страну [3]. Никакой диктатуры и в помине не было, и исполняющая обязанности президента Жаннин Аньез была избирателями отвергнута.

Историк Марк Куртис и журналист Мэтью Кеннард получили доступ к рассекреченным документам Форин-офис и тщательно их исследовали. Свои выводы они опубликовали на сайте Declassified UK, перебазировавшемся в Южную Африку после введения в Соединённом Королевстве военной цензуры [4].

В своих публикациях Марк Куртис показал, что политика Соединённого Королевства после деколонизации нисколько не изменилась. Мы его не раз цитировали в своих статьях в Сети Вольтер.

Как оказалось, свержение президента Моралеса было спланировано Форин-оффис и одним из подразделений ЦРУ, неподконтрольным администрации Трампа. Его целью были расположенные в этой стране залежи лития, на которые Соединённое Королевство положило глаз в связи с наметившийся в мире тенденцией по переходу на новую энергетику.

В 2009 г. администрация президента Обамы уже пыталась совершить госпереворот, но она была подавлена президентом Моралесом и закончилась экстрадицией нескольких дипломатов и высокопоставленных чиновников США. Что до администрации Трампа, то она предоставила неоконсерваторам в Латинской Америке свободу действий, но не давала им возможности осуществлять свои планы.

Литий входит в состав аккумуляторов. Он содержится в отложениях солей, расположенных в горах Аргентины, Чили и Боливии (литиевый треугольник), а также в Тибете. Эти отложения образованы в результате высыхания озёр; их называют соляными котловинами. Так же он содержится в минералах, добываемых в шахтах в Австралии. Он необходим для перевода автотранспорта с двигателей внутреннего сгорания на электрическую тягу. Поэтому в контексте Парижских соглашений по климату он приобретает даже большее значение, чем нефть.

В феврале 2019 г. президент Эво Моралес выдаёт китайской компании TBEA Group согласие на разработку в стране главных месторождений лития. Соединённому Королевству ничего не остаётся, как разработать план по хищению лития.

Эво Моралес, индеец и аймара по национальности, в 2008 г. становится президентом Боливии. Он был выдвинут на этот пост производителями коки – растения, необходимого для жизни на больших высотах, и в то же время являющегося сильнодействующим наркотиком, запрещённым во всём мире подвластными США лигами. Его избрание ознаменовало собой возврат власти коренному населению индейцев, которые были от неё отстранены после испанской колонизации.

В 2017-18 г. Соединённое Королевство направляет специалистов в боливийскую государственную компанию Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) для оценки условий добычи боливийского лития.

В 2019-20 г. Лондон профинансировал исследование по «оптимизации разведки и добычи лития в Боливии с использованием британских технологий».

В апреле 2019 г. посол Соединённого Королевства в Буэнос-Айресе организует семинар с участием представителей Аргентины, Чили и Боливии и представляет им доклад о преимуществах, которые они получат при использовании Лондонской биржи цветных металлов. Администрация Моралеса была представлена на семинаре одним из министров.

Сразу после переворота Межамериканский банк развития (МБР) начнёт финансировать британский проект.

Задолго до переворота Форин-офис поручает оксфордской компании Satellite Applications Catapult составить карту запасов лития. МБР произведёт оплату работ только после отстранения от власти президента Эво Моралеса.

Несколько месяцев спустя посольство Великобритании в Ла-Пасе организует семинар для 300 игроков отрасли при поддержке британской компании Watchman. Эта контора специализируется на работе с коренным населением стран и предупреждению восстаний, возникающих при реализации проектов, нарушающих интересы этих стран.

До и после госперевороота британское посольство в Боливии пренебрегало мнением Ла Паса и сосредоточилось на департаменте Санта-Круз, где к власти пришли хорватские усташи. Оно умножило культурные и торговые связи с этим регионом.

Для нейтрализации боливийских банков британское посольство в Ла Пасе за восемь месяцев до переворота организовало семинар по информационной безопасности. Дипломаты приводят в страну компанию DarkTrace, созданную британскими службами внутренней безопасности, объяснив при этом, что все банковские учреждения, работающие с Сити, для обеспечения свой безопасности обращаются к этой компании.

По мнению Марка Куртиса и Мэтью Кеннарда, Соединённые Штаты как таковые не принимали участия в перевороте – готовили его якобы бывшие сотрудники ЦРУ. Так DarkTrace рекрутировала специалиста по кибер-операциям из ЦРУ Маркуса Фаулера и бывшего главу разведки ЦРУ Алана Уэйде. Основной персонал, проводивший операцию, были ответственные лица из Watchman , в том числе Кристофер Гудвин-Хадсон (бывший профессиональный военный, затем директор службы безопасности банка Goldman-Sachs) и Габриэль Картер (служащий частной военной компании Special Forces Club из Кингсбриджа, отличившейся в Афганистане).

Историк и журналист утверждают также, что британское посольство предоставляло ОАГ данные, которые служили для доказательства того, что выборы были сфальсифицированы. Однако эти данные были полностью опровергнуты специалистами Массачусетского технологического института [5], а затем и самими боливийскими гражданами на следующих президентских выборах.

Действительность полностью подтверждает выводы историка Марка Куртиса. А мы через три года после переворота в Боливии (2019) доказали роль Лондона в развязывании войн против Йемена (2020 г.) [6] и против Нагорного Карабаха (2020 г.) [7].

Соединённое Королевство ведёт короткие войны и тайные операции, при этом не все СМИ задействуются. А то, как воспринимается его присутствие, оно контролирует с помощью многочисленных информагентств и только тех СМИ, которых оно тайно финансирует. Оно создаёт условия, при которых управление страной становится невозможным, и с помощью лиц, которым эти условия навязываются, из страны извлекаются её природные ресурсы. Кроме того, оно действует так, что эта ситуация будет длиться как можно дольше, а сами жертвы будут обращаться с мольбой усмирять конфликты к тому, кто эти конфликты создаёт.