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Вы думаете, что Борис Джонсон только и делает, что изображает из себя клоуна, а он тем временем спланировал свержение президента Моралеса в Боливии, захватил принадлежащий Йемену остров Сокотра и помог Турции одержать победу над Арменией. Вы об этом ничего не слышали.

Вы помните, как в конце 2019 г. был отстранён от власти боливийский президента Эво Моралес. В то время мировая пресса негодовала против того, что он превратил свою страну в диктатуру, и за это народ якобы изгнал его. Организация американских государств (ОАГ) даже опубликовала доклад, согласно которому выборы были сфальсифицированы, но теперь демократия восстановлена.

Однако президент Моралес, предвидя, что с ним разделаются так же, как и с чилийским президентом Сальвадором Альенде, укрылся в Мексике и денонсировал неудавшийся госпереворорт, цель которого состояла в том, чтобы прибрать к рукам залежи лития, которыми богата его страна. Не имея возможности определить тех, кто отдавал приказы, он довольствовался ироническими замечаниями в адрес Запада. И только мы обнаружили, что эта операция была осуществлена хорватскими усташами, поселившимися в департаменте Санта-Круз после окончания Второй мировой войны и входившими в состав натовской террористической сети stay-behind [1].

Через год партия президента Моралеса с большим перевесом одержала победу на новых выборах [2]. Никаких опровержений не было, и президент смог благополучно вернуться в страну [3]. Никакой диктатуры и в помине не было, и исполняющая обязанности президента Жаннин Аньез была избирателями отвергнута.

Историк Марк Куртис и журналист Мэтью Кеннард получили доступ к рассекреченным документам Форин-офис и тщательно их исследовали. Свои выводы они опубликовали на сайте Declassified UK, перебазировавшемся в Южную Африку после введения в Соединённом Королевстве военной цензуры [4].

В своих публикациях Марк Куртис показал, что политика Соединённого Королевства после деколонизации нисколько не изменилась. Мы его не раз цитировали в своих статьях в Сети Вольтер.

Как оказалось, свержение президента Моралеса было спланировано Форин-оффис и одним из подразделений ЦРУ, неподконтрольным администрации Трампа. Его целью были расположенные в этой стране залежи лития, на которые Соединённое Королевство положило глаз в связи с наметившийся в мире тенденцией по переходу на новую энергетику.

В 2009 г. администрация президента Обамы уже пыталась совершить госпереворот, но она была подавлена президентом Моралесом и закончилась экстрадицией нескольких дипломатов и высокопоставленных чиновников США. Что до администрации Трампа, то она предоставила неоконсерваторам в Латинской Америке свободу действий, но не давала им возможности осуществлять свои планы.

Литий входит в состав аккумуляторов. Он содержится в отложениях солей, расположенных в горах Аргентины, Чили и Боливии (литиевый треугольник), а также в Тибете. Эти отложения образованы в результате высыхания озёр; их называют соляными котловинами. Так же он содержится в минералах, добываемых в шахтах в Австралии. Он необходим для перевода автотранспорта с двигателей внутреннего сгорания на электрическую тягу. Поэтому в контексте Парижских соглашений по климату он приобретает даже большее значение, чем нефть.

В феврале 2019 г. президент Эво Моралес выдаёт китайской компании TBEA Group согласие на разработку в стране главных месторождений лития. Соединённому Королевству ничего не остаётся, как разработать план по хищению лития.

Эво Моралес, индеец и аймара по национальности, в 2008 г. становится президентом Боливии. Он был выдвинут на этот пост производителями коки – растения, необходимого для жизни на больших высотах, и в то же время являющегося сильнодействующим наркотиком, запрещённым во всём мире подвластными США лигами. Его избрание ознаменовало собой возврат власти коренному населению индейцев, которые были от неё отстранены после испанской колонизации.

- В 2017-18 г. Соединённое Королевство направляет специалистов в боливийскую государственную компанию Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) для оценки условий добычи боливийского лития.
- В 2019-20 г. Лондон профинансировал исследование по «оптимизации разведки и добычи лития в Боливии с использованием британских технологий».
- В апреле 2019 г. посол Соединённого Королевства в Буэнос-Айресе организует семинар с участием представителей Аргентины, Чили и Боливии и представляет им доклад о преимуществах, которые они получат при использовании Лондонской биржи цветных металлов. Администрация Моралеса была представлена на семинаре одним из министров.
- Сразу после переворота Межамериканский банк развития (МБР) начнёт финансировать британский проект.
- Задолго до переворота Форин-офис поручает оксфордской компании Satellite Applications Catapult составить карту запасов лития. МБР произведёт оплату работ только после отстранения от власти президента Эво Моралеса.
- Несколько месяцев спустя посольство Великобритании в Ла-Пасе организует семинар для 300 игроков отрасли при поддержке британской компании Watchman. Эта контора специализируется на работе с коренным населением стран и предупреждению восстаний, возникающих при реализации проектов, нарушающих интересы этих стран.

До и после госперевороота британское посольство в Боливии пренебрегало мнением Ла Паса и сосредоточилось на департаменте Санта-Круз, где к власти пришли хорватские усташи. Оно умножило культурные и торговые связи с этим регионом.

Для нейтрализации боливийских банков британское посольство в Ла Пасе за восемь месяцев до переворота организовало семинар по информационной безопасности. Дипломаты приводят в страну компанию DarkTrace, созданную британскими службами внутренней безопасности, объяснив при этом, что все банковские учреждения, работающие с Сити, для обеспечения свой безопасности обращаются к этой компании.

По мнению Марка Куртиса и Мэтью Кеннарда, Соединённые Штаты как таковые не принимали участия в перевороте – готовили его якобы бывшие сотрудники ЦРУ. Так DarkTrace рекрутировала специалиста по кибер-операциям из ЦРУ Маркуса Фаулера и бывшего главу разведки ЦРУ Алана Уэйде. Основной персонал, проводивший операцию, были ответственные лица из Watchman , в том числе Кристофер Гудвин-Хадсон (бывший профессиональный военный, затем директор службы безопасности банка Goldman-Sachs) и Габриэль Картер (служащий частной военной компании Special Forces Club из Кингсбриджа, отличившейся в Афганистане).

Историк и журналист утверждают также, что британское посольство предоставляло ОАГ данные, которые служили для доказательства того, что выборы были сфальсифицированы. Однако эти данные были полностью опровергнуты специалистами Массачусетского технологического института [5], а затем и самими боливийскими гражданами на следующих президентских выборах.

Действительность полностью подтверждает выводы историка Марка Куртиса. А мы через три года после переворота в Боливии (2019) доказали роль Лондона в развязывании войн против Йемена (2020 г.) [6] и против Нагорного Карабаха (2020 г.) [7].

Соединённое Королевство ведёт короткие войны и тайные операции, при этом не все СМИ задействуются. А то, как воспринимается его присутствие, оно контролирует с помощью многочисленных информагентств и только тех СМИ, которых оно тайно финансирует. Оно создаёт условия, при которых управление страной становится невозможным, и с помощью лиц, которым эти условия навязываются, из страны извлекаются её природные ресурсы. Кроме того, оно действует так, что эта ситуация будет длиться как можно дольше, а сами жертвы будут обращаться с мольбой усмирять конфликты к тому, кто эти конфликты создаёт.

Тьерри Мейсан
Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] « Боливия - полигон для новой стратегии дестабилизации », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 26 ноября 2019.

[2] « Une gifle cinglante pour la « coalition occidentale » », par Général Dominique Delawarde, Réseau Voltaire, 21 octobre 2020.

[3] « Retour triomphal d’Evo Morales en Bolivie », Réseau Voltaire, 22 novembre 2020.

[4] “Revealed: The UK supported the coup in Bolivia to gain access to its ‘white gold’”, Matt Kennard, Daily Maverick, March 8, 2021.

[5] Analysis of the 2019 Bolivia Election, Jack R. Williams and John Curiel, MIT, February 2020.

[6] « Война НАТО на Ближнем Востоке изменяет мировой порядок », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 25 марта 2020.

[7] « Нагорный Карабах: победили Лондон и Анкара, Сорос и армяне потерпели поражение », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 24 ноября 2020.