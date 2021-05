Woordvoerder Zilberman van de Israëlische strijdkrachten kondigde de start aan van de bombardementen op Gaza, en preciseerde dat "80 gevechtsvliegtuigen deelnemen aan de operatie, waaronder de geavanceerde F-35’s" (The Times of Israel, 11 mei, 2021). Het is officieel de vuurdoop voor het vijfde generatie gevechtsvliegtuig van het Amerikaanse Lockheed Martin, aan de productie waarvan ook Italië deelneemt als tweedelijns partner.

Israël heeft al zevenentwintig F-35’s van de VS ontvangen en heeft afgelopen februari besloten niet langer vijftig maar vijfenzeventig F-35’s te kopen. Daartoe heeft de regering een extra toewijzing van 9 miljard dollar uitgevaardigd: 7 werden door de VS gratis militaire "hulp" van 28 miljard aan Israël toegekend, 2 werden door de Amerikaanse Citibank als lening verstrekt.

Terwijl Israëlische F-35 piloten werden opgeleid door de Amerikaanse luchtmacht in Arizona en Israël, bouwden de ingenieurs van het Amerikaanse leger in Israël speciale geharde hangars voor de F-35’s, geschikt voor de maximale bescherming van beide gevechtsvliegtuigen op de grond, en hun snelle opstijging bij aanvallen. Tegelijkertijd hebben de Israëlische militaire industrieën (Israel Aerospace en Elbit Systems) in nauwe samenwerking met Lockheed Martin het tot "Adir" (Krachtig) omgedoopte gevechtsvliegtuig verbeterd: vooral zijn vermogen om door vijandelijke verdedigingswerken heen te dringen en zijn actieradius die bijna werd verdubbeld.

Deze capaciteiten zijn zeker niet nodig om Gaza aan te vallen. Waarom worden dan de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van de vijfde generatie ingezet tegen de Palestijnen? Omdat het dient om F-35’s gevechtsvliegtuigen en hun piloten te testen in echte oorlogsactie waarbij huizen in Gaza als doelwit worden gebruikt op een schietbaan. Het maakt niet uit of zich in de huizen die het doelwit vormen hele families bevinden.

De F-35’s, toegevoegd aan de honderden jachtbommenwerpers die de VS reeds aan Israël hebben geleverd, zijn ontworpen voor nucleaire aanvallen, met name met de nieuwe B61-12 bom. De Verenigde Staten zullen deze kernbommen binnenkort inzetten in Italië en andere Europese landen, en zullen ze ook leveren aan Israël, de enige kernmacht in het Midden-Oosten met een arsenaal dat wordt geschat op 100-400 kernwapens. Als Israël het bereik van de F-35 gevechtsvliegtuigen verdubbelt en op het punt staat acht Boeing Pegasus tankers van de VS te ontvangen voor het bijtanken van de F-35’s tijdens de vlucht, dan is dat omdat het zich voorbereidt op een aanval, zelfs nucleair, tegen Iran.

De Israëlische nucleaire strijdkrachten zijn geïntegreerd in het elektronische systeem van de NAVO in het kader van het "Individueel samenwerkingsprogramma" met Israël. Hoewel Israël geen lid is van het bondgenootschap, is het geïntegreerd met een permanente missie in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. In hetzelfde kader heeft Duitsland zes Dolphin-onderzeeërs aan Israël geleverd. aangepast voor het lanceren van kernraketten (zoals Der Spiegel in 2012 documenteerde).

De militaire samenwerking van Italië met Israël is een wet van de republiek geworden (wet nr. 94 van 17 mei 2005). Deze wet voorziet in een uitgebreide samenwerking, zowel tussen strijdkrachten als militaire industrieën, met inbegrip van activiteiten die geheim blijven omdat ze onderworpen zijn aan het "Veiligheidsakkoord" tussen beide partijen.

Israël heeft aan Italië de Opsat-3000 satelliet geleverd, die beelden met zeer hoge resolutie uitzendt voor militaire operaties in verafgelegen oorlogsgebieden. De satelliet is verbonden met drie centra in Italië en tegelijkertijd met een vierde centrum in Israël, als bewijs van de steeds nauwere strategische samenwerking tussen de twee landen.

Italië heeft Israël dertig Leonardo Aermacchi gevechtsvliegtuigen geleverd voor de opleiding van piloten. Nu kan het Israël een nieuwe versie van de M-346 FA (Fighter Attack) leveren, die - zo heeft Leonardo Industry gespecificeerd - tegelijkertijd dient voor opleiding en voor "grondaanvalsmissies met 500-pond drop munitie, en precisie-geleide munitie die in staat is het aantal te raken doelen tegelijkertijd te verhogen ". De nieuwe versie van het gevechtsvliegtuig - Leonardo Industrie onderstreepte - is bijzonder geschikt voor "missies in stedelijke gebieden", waar zware gevechtsvliegtuigen "vaak worden gebruikt in laagbetaalde missies met hoge operationele kosten". Ideaal voor de volgende Israëlische bombardementen op Gaza, die kunnen worden uitgevoerd met "een kostprijs per vlieguur die tot 80% lager ligt", en die zeer "kosteneffectief" zullen zijn, dat wil zeggen dat ze veel meer Palestijnen zullen doden.