ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları, gazeteci Raman Pratassevich’in Belarus’ta tutuklanmasını şiddetle kınadılar.

23 Mayıs 2021’de onu Yunanistan’dan Litvanya’ya taşıyan Ryanair uçağı Belarus hava sahasını geçtiği sırada, sahte bir bomba ihbarının ardından Minsk’e inmek zorunda kaldı. Genç adam daha sonra geçen yıl düzenlenen protestoları kışkırtmak suçlamasıyla tutuklandı.

Avrupa Birliği yaptığı açıklamada, « Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nü bu benzeri görülmemiş ve kabul edilemez olayı acilen soruşturma çağrısında bulunuyor » ve Belarus yetkililerine karşı ve ülkeyi tecrit etmek üzere yeni yaptırım uygulanacağını duyuruyor.

Oysa aynı Avrupa Birliği, 3 Temmuz 2013’te , görev başındaki devlet başkanı Evo Morales’i taşıyan Bolivya’nın başkanlık uçağını, vurma tehdidi ile Viyana’ya (Avusturya) inmeye zorladı. AB, onu yakalamayı ve ABD’nin uçakta olduğuna inandığı Edward Snowden’ı tutuklamayı amaçlıyordu. Bu nedenle bu tür olaylar, AB açısından « benzeri görülmemiş ve kabul edilemez » değildir.

O zamanlar Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olan bugünkü Başkan Joe Biden idi. Biden, « bilgi sızdıran » Edward Snowden’ı barındırma niyetinde olan çeşitli devletleri bizzat tehdit etmişti. O dönem ABD Dışişleri Bakanı’nın sözcüsü, bugün Beyaz Saray sözcüsü olan Jen Psaki idi. Psaki, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu « haini » tutuklama ve mahkum etme hakkını savunmuştu. Kendisine iki olay sorulduğunda artık hatırlayamadığını belirtiyor.