Güvenlik Konseyi’nin korumadığı tek halk Filistin halkıdır

Filistin Yönetimi, 29 Eylül 2000’den (A/55/432-S/2000/921) 11 Aralık 2019 (A/ES-10/831-S/2019/937) tarihine kadar son 19 yıl içerisinde İsrail devletinin yeni gayrimeşru hareketlerine ilişkin Güvenlik Konseyi’ne 678 kez şikayette bulundu.
Genel Kurul’un taleplerine karşın, bu şikayetlerin hiçbiri Güvenlik Konseyi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
İsrail Devleti dünyada bu tür taraflı muamelelerden yararlanan tek ülkedir; Filistin halkı dünyada Güvenlik Konseyi tarafından korunmayan tek halktır.
Çeviri
Osman Soysal