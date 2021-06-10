Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 8 Haziran 2021’de televizyonda yaptığı bir konuşmada Lübnanlı politikacıları uyardı.

Ona göre dağıtım şirketleri tarafından örgütlenen ilaç kıtlığını, yakıt, elektrik ve şimdi de gıda tedarikindeki sorunları kınadıktan sonra, herkesi sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Atanan Başbakan Saad Hariri’nin, kendisini pes etmeye zorlayan Hıristiyan partilerin beklentilerini boşa çıkarak bir hükümet kurma sorumluluğunu taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca, parlamento erken seçimlerinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve krize yanıt verme kabiliyetini gerileteceğini vurguladı.

Ardından, siyasi yetkililer artık Lübnanlıların günlük yaşamlarını sürdürmesi sorunuyla ilgilenemezlerse, Hizbullah’ın İran ile gıda ve yakıt tedariki konularını müzakere edeceğini söyledi.

Hasan Nasrallah halk tarafından seçilmiş bir lider olmasa da, halk açlık sıkıntısı içerisindedir.