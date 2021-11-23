ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines’in 15 Mart 2021 tarihli bir raporuna [1] göre, Rusya ve İran’ın yanı sıra Lübnan Hizbullah’ı, Küba ve Venezuela, aday Joe Biden aleyhine ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya [2] göre, dört Rus sitesi SouthFront, NewsFront, Strategic Culture Foundation ve InfoRos « Rus istihbarat servislerinin dezenformasyon noktaları ».

Sonuç olarak, FBİ ajanları, bu haber sitelerinde istihdam edilen Amerikalı gazetecilerin her birini, bu « Amerikan düşmanları » ile işbirliği yağmayı sürdürmeleri durumunda maaşlarından el konulmak üzere 311.562 dolar para cezasına çarptırılacaklarını bildirmek için bizzat ziyaret etti.

Uygulamada, bu internet siteleri genellikle dünya çapında ABD yönetimi tarafından işlenen ve Rus istihbarat servisleri tarafından kendilerine ifşa edilen suistimaller hakkında bilgi yayınlamaktadır. Doğrulayabildiğimiz, ancak şimdiye kadar Batı medyası tarafından görmezden gelinen tüm bilgiler gerçekti,.