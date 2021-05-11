Rasmussen Reports Enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre, ABD seçmenlerinin% 59’u Facebook ve Twitter bilgi aktarımının önyargılı olduğunu düşünüyor.

Bu tavır, bu sosyal ağların genç ve daha az eğitimli kullanıcıları arasında daha az belirgindir.

Ayrı ayrı yöneltilen sorularda Rasmussen Reports, ABD seçmenlerinin çoğunluğunun Başkan Trump’ın hesabının sansürlenmesini ve mesajlarının yeniden üretilmesini onaylamadığını tespit etti. Facebook ve Twitter’ın sahip olduğu dokunulmazlığı sona erdirmek konusunda kendini açıkça ifade ediyordu.