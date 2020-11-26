Full Fact adlı bir İngiliz derneği, İngilizce internet ortamındaki dezenformasyonla mücadele etmek için, bir yandan Birleşik Krallık ve Kanada’nın ilgili bakanlıklar, diğer yandan bilgi devleri (Facebook, Twitter, Google/YouTube, Reuters) arasında bir koalisyon oluşturdu.

Bugün büyük güçlerin neredeyse tüm hükümetleri kendi propagandalarını yaymak için özel bir birime sahip. Bu alanda Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en etkili olanı tartışmasız bir şekilde İngilizlerdir [1].

Bazı İngiliz gazeteciler haberin ikili bir niteliği olduğuna inanmaktadır: doğru veya yanlış. Bu nedenle, olgusal hataları ortadan kaldırmayı kendi misyonları haline getirmektedirler. Hakaret davalarında İngiltere mahkemelerinin gerçeği ortaya çıkarması ayları bulurken onlar bunu saatler içinde yaptıklarını iddia etmektedirler.

Uygulamada, yanlış ithamları ortaya çıkarmak mümkün ve gerekliyken, gerçeklerin doğruluğunu belirlemek o kadar da kolay olmamaktadır. Dezenformasyonun tek panzehiri, zaman ve genel kültür gerektiren eleştirel düşüncedir. Ve hızlı bir şekilde yapılabilecek tek şey, bildirilen olguların mantığını doğrulamaktır [2]. Aksi takdirde dezenformasyona karşı savaşmak değil, aksine fikir birliği etrafında onu beslemek söz konusu olacaktır.