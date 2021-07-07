13 Haziran 2021’de Kiev’de Ukrayna Otosefal Kilisesi Altın Kubbeli Aziz Mikail Katedrali’nde eski SS Orest Vaskul’un cenaze töreni yapıldı.

Törende Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, özel muhafızlarına bağlı askerler tarafından temsil edildi. Savunma Bakanı ve Washington’daki eski askeri ataşesi Korgeneral Andriy Taran da aynı şekilde temsil edildi.

Ölen kişinin tabutuna Ukrayna bayrağı asıldı.

Orest Vaskul, 1943’te gönüllü olarak SS’ye (Galiçya Bölüğü) katıldı. Gönüllü olarak Sovyetler Birliği’ne karşı Üçüncü Reich adına Ukraynalı bir Nazi olarak savaştı.