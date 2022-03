Israël wordt in de Oekraïense crisis geconfronteerd met een onverwacht probleem: Is het waar, zoals Moskou beweert, dat het land in handen is van een "bende neonazi’s" die gefinancierd wordt door Oekraïense en Amerikaanse Joden? Als dat zo is, is het een morele plicht voor Tel Aviv om zijn standpunt over joden die nazi’s steunen te verduidelijken, ongeacht enig standpunt over de Oekraïense crisis.

De vraag is des te wreder omdat de weinige Amerikaanse Joden die Oekraïense nazi-groeperingen steunen of voor hun doel gebruiken, een minuscule groep van een paar honderd mensen zijn, de Straussianen, die nu in de naaste omgeving van president Joe Biden aan de macht zijn.

Waar staan de Oekraïense neonazi’s voor?

In februari 2014 was de "Revolutie van Waardigheid", ook bekend als "EuroMaidan", een regimechange operatie die werd gesponsord door de Straussiaanse Victoria Nuland, assistent van de secretarissen van Buitenlandse Zaken Hilary Clinton en John Kerry. In dit verband bezette een groep hooligan-supporters van de voetbalclub van Charkov de "Sect 82", de gebouwen van het gouvernement van de oblast (de Volksrepubliek Charkov) en sloeg de werknemers van het voormalige regime in elkaar.

Arsen Avakov, die tijdens het vorige regime gouverneur van Charkov was en een van de organisatoren van UEFA Euro 2012, werd minister van Binnenlandse Zaken en gaf toestemming voor de vorming van een paramilitaire troepenmacht van 12 000 man uit de hooligans van "Sect 82" om de "revolutie" te verdedigen. Op 5 mei 2014 werd het "Azov Bataljon" of "Oostelijk Korps" officieel gevormd onder bevel van Andriy Biletsky.

De laatste, bekend als de "Witte Führer", is een theoreticus van het nazisme. Hij was de leider van de "Patriotten van Oekraïne", een neonazistische groepering die een Groot-Oekraïne voorstond en gewelddadig anticommunistisch was.

Andriy Biletsky en Dmitro Yarosh richtten samen de "Rechtse Sector" (Pravyi sektor) op die in 2014 de hoofdrol speelde op het Maidanplein. Deze openlijk antisemitische, homofobe structuur werd gefinancierd door de godfather van de Oekraïense maffia, de joodse miljardair Ihor Kolomoïsky. Op internationaal vlak is "Rechtse Sector" fel gekant tegen de Europese Unie en wil in plaats daarvan een alliantie vormen van Centraal-Europese en Baltische staten, het Intermarium. Dit is ook het project van de Straussianen die, sinds het rapport-Wolfowitz van 1992, de Europese Unie als een gevaarlijker rivaal voor de VS beschouwen dan Rusland. Herinnert u zich het onderschepte telefoongesprek tussen mevrouw Nuland en de Amerikaanse ambassadeur, waarin zij uitriep dat zij "de Europese Unie naar de kloten zou helpen" (sic).

Dmitro Yarosh is een agent van de stay-behind (ondergrondse) netwerken van de NAVO, die in 2007 in Ternopol een anti-Russisch congres organiseerde met emir Dokoe Umarov, onder het toeziend oog van Victoria Nuland, die toen ambassadeur van de VS bij de NAVO was. Yarosh bracht neonazi’s uit heel Europa en islamisten uit het Midden-Oosten samen om in Tsjetsjenië de jihad tegen Rusland te voeren. Later was hij de leider van de "Drietand van Stepan Bandera" (ook bekend als "Tryzub"), een kleine groep die de Oekraïense collaboratie met de nazi’s verheerlijkte. Volgens Stepan Bandera zijn de echte Oekraïners van Scandinavische of proto-Germaanse oorsprong; helaas hebben zij zich vermengd met Slaven, de Russen, die zij moeten bestrijden en overheersen. Eind 2013 werden de mannen van Yarosh en de jongeren van een andere nazi-groep door NAVO-instructeurs in Polen getraind in straatgevechten. Ik kreeg zware kritiek toen ik deze zaak onthulde omdat ik een satirische krant als noot had geciteerd, maar de Poolse procureur-generaal stelde een onderzoek in dat uiteraard nooit tot een goed einde is gebracht omdat de minister van Defensie erbij betrokken zou zijn geweest [1].

Tegen de zomer van 2014 omvatte het Azov Bataljon reeds al deze neonazistische groepen, maar niet alleen. Zij werden gestuurd om te vechten tegen de rebellen in Donetsk en Lugansk, wat zij met plezier deden. Hun loon werd verhoogd tot meer dan het dubbele van dat van gewone soldaten. Het bataljon veroverde de stad Marinka van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donestk, waar het "separatisten" afslachtte.

In september 2014 gaf de interim-regering de Nationale Garde opdracht het Azov Bataljon op te nemen en enkele nazi-leiders uit de formatie te verwijderen.

Bij de verkiezingen van oktober 2014 zijn twee voormalige nazi-leiders van het Azov-regiment, Andriy Biletsky en Oleh Petrenko, in de Rada (Nationale Vergadering) gekozen. Terwijl de "witte führer" alleen zetelde, sloot Petrenko zich aan bij de parlementaire groep die president Petro Porosjenko steunt. Het Azov Bataljon werd toen het Azov Regiment van de Nationale Garde.

In maart 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken (nog steeds Arsen Avakov) met het Pentagon onderhandeld over het geven van militaire training door Amerikaanse Special Forces aan het Azov Regiment in het kader van “Operatie Fearless Guardian”. Maar onmiddellijk hebben afgevaardigden John Conyers, Jr. (Democraat, Michigan) en Ted Yoho (Republikein, Florida) de dwaasheid aan de kaak gesteld. Zij betoogden dat de bewapening van de islamisten in Afghanistan de vorming van Al Qaida en de verspreiding van het terrorisme mogelijk had gemaakt. Zij hebben hun collega’s ervan overtuigd dat de VS geen neonazi’s kunnen opleiden zonder de gevolgen te riskeren. De parlementsleden hebben daarom tijdens de stemming over de defensiebegroting het Pentagon verboden om het Azov Regiment te steunen en te bewapenen met raketwerpers (MANPADs) [2]. Het Pentagon heeft zich echter weer in de strijd gemengd en slaagde erin het amendement te doen intrekken. [3], wat leidde tot protesten van het Simon Wiesenthal Center.

In die periode heeft senator John McCain (Republikein, Arizona), een aanhanger van de vijanden van Rusland, na banden te hebben onderhouden met de leiders van Al Qaida en vervolgens die van Daesh in Libië, Libanon en Syrië [4], een eenheid van het Azov Regiment, Dnipro-1, bezocht. Hij feliciteerde deze dappere nazi’s die Rusland trotseerden van harte, zoals hij ooit deze dappere jihadisten had gefeliciteerd.

Het was op dit punt dat het Azov Regiment uit het buitenland rekruteerde. Zij kwamen uit alle delen van het Westen, waaronder Brazilië, Kroatië, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Griekenland, Italië, Slowakije, Tsjechië, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Het akkoord van Minsk, dat door Duitsland en Frankrijk wordt gewaarborgd, verbiedt de Kievse autoriteiten echter formeel om buitenlandse huurlingen in te huren. Het Azov-Regiment organiseerde ook jeugdkampen voor 15.000 tieners en verenigingen voor burgers, zodat het hele Regiment ongeveer 10.000 man telde en minstens tweemaal zoveel "sympathisanten". Andriy Biletsky kon verklaren dat de historische missie van het regiment was om "de blanke rassen van de wereld te verenigen in een laatste kruistocht voor hun overleving [...] een kruistocht tegen de sub-mensen geleid door de Joden".

In twee rapporten van prins Zeid Raad al-Hussein, in zijn hoedanigheid van Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, worden de oorlogsmisdaden vermeld die door het Azov Regiment zijn begaan [5].

In 2017 heeft een officiële NAVO-delegatie, waaronder officieren uit de VS en Canada, een officiële ontmoeting gehad met het Azov Regiment.

Een groot aantal media heeft bericht over Oekraïense neonazigroepen. Allen, zonder uitzondering, waren ontzet door de ideologie en het geweld van het Azov Regiment. Zo waarschuwde de Huffington Post voor de zelfgenoegzaamheid van Oekraïense politici in een artikel getiteld: "Notitie voor Oekraïne: : Stop met het witwassen van het politieke dossier" [6].

In 2018 kwam de FBI opnieuw in conflict met de CIA. Deze keer over Amerikaanse neonazi’s die hadden getraind bij het Azov Regiment en waren teruggekeerd om geweld te plegen op Amerikaans grondgebied. De vijand van binnenuit, de Rise Above Movement (RAM), was door de CIA opgeleid in Oekraïne [7].

Na de bomaanslagen in Christchuch (Nieuw-Zeeland), waarbij 51 mensen omkwamen en 49 gewond raakten in oktober 2019, schreven 39 leden van het Huis van Afgevaardigden van de VS een brief aan het ministerie van Buitenlandse Zaken om te eisen dat het Azov Regiment zou worden aangemerkt als een "buitenlandse terroristische organisatie" (FTO), omdat de Nieuw-Zeelandse terrorist betrokken was geweest bij de Oekraïense organisatie.

In 2020 ondertekende miljardair Erik Prince, de oprichter van het privéleger Blackwater, verschillende contracten met Oekraïne. Een van deze contracten gaf hem de vrije hand om het Azov Regiment te leiden. Prince hoopte uiteindelijk de Oekraïense wapenindustrie, geërfd van de Sovjet-Unie, in handen te krijgen [8].

Op 21 juli 2021 heeft president Zelensky een wet inzake "inheemse volkeren" afgekondigd. Het erkent het genot van mensen- en burgerrechten en fundamentele vrijheden alleen voor Oekraïners van Scandinavische of Germaanse afkomst, maar niet voor die van Slavische afkomst. Dit is de eerste rassenwet die in 77 jaar in Europa is aangenomen.

Op voorstel van Victoria Nuland heeft president Volodymyr Zelensky op 2 november 2021 Dmitro Jarosj benoemd tot adviseur van de opperbevelhebber van de Oekraïense legers, generaal Valerii Zaluzhnyi, met als opdracht de aanval op de Donbass en de Krim voor te bereiden. Men mag niet vergeten dat Yarosh een nazi is, terwijl Victoria Nuland en Volodymyr Zelensky Oekraïense joden zijn (mevrouw Nuland is nu Amerikaans staatsburger).

In acht jaar, van regimewisseling tot de Russische militaire operatie niet meegerekend, hebben neonazi’s in Oekraïne minstens 14.000 Oekraïners gedood.

Israël’s morele uitdaging

President Zelensky antwoordde zijn Russische tegenhanger, die een "bende van neonazi’s" aan de macht in Kiev aan de kaak stelde, dat dit onmogelijk was omdat hij Joods is. Alsof dit nog niet genoeg was, beschuldigde hij Rusland op de zesde dag van het conflict van het bombarderen van de gedenkplaats van Babi Yar, waar 33.000 Joden door de nazi’s waren afgeslacht. Zelinsky beweert niet alleen dat hij de neonazi’s niet steunt, maar ook dat het de Russen zouden zijn die de nazi-misdaden van WO2 zouden uitwissen.

De Yad Vashem Memorial, de Israëlische instelling die de herinnering levend houdt aan de nazistische "Endlosung van de Joodse questie", heeft onmiddellijk een boze verklaring uitgegeven. Het leek de Israëli’s ongehoord dat Rusland extreem-rechts in Oekraïne zou vergelijken met de nazi’s van de Shoah en nog meer dat het een herdenkingsplaats bombardeerde.

Toen gingen Israëlische journalisten naar de plaats van de misdaad om vast te stellen dat deze nooit was gebombardeerd. De Oekraïense president had gelogen. Daarop nodigde de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Preskov, de Yad Vashem Memorial uit om een delegatie naar Oekraïne te sturen om, onder bescherming van het Russische leger, met eigen ogen te zien waar president Poetin het over had.

Een grote stilte volgde. Wat als het Kremlin, net als het Simon Wiesenthal Centrum, de waarheid sprak? Wat als de Straussiaanse Joden in de VS, de Oekraïense Joodse leider Ihor Kolomoysky en zijn medewerker de Joodse president Volodymyr Zelensky samenwerkten met echte nazi’s?

Onmiddellijk ging de Israëlische premier Naftali Bennett naar Moskou, ontving daarna kanselier Scholtz in Tel Aviv, en belde vervolgens met de Oekraïense president, wiens kwade trouw voor iedereen duidelijk was. Deze reis, die werd voorgesteld als de zoveelste poging tot vrede, was in feite alleen bedoeld om uit te vinden of de Verenigde Staten al dan niet leunden op echte nazi’s. Verward door zijn bevindingen belde Bennett president Poetin, die hij de dag ervoor had verlaten. Hij belde ook met verschillende hoofden van NAVO lidstaten.

Het zou wenselijk zijn dat Naftali Bennett openbaar maakt wat hij heeft geverifieerd, maar het is onwaarschijnlijk. Hij zou een vergeten dossier moeten openen, dat van de betrekkingen tussen bepaalde zionisten en de nazi’s. Maar waarom hield David Ben Gurion dan vol dat Ze’ev Jabotinsky, de grondlegger van het revisionistische zionisme, een fascist en mogelijk een nazi was? Wie waren de Joden die een officiële delegatie van de nazi-partij, de NSDAP, hartelijk verwelkomden in Palestina voordat Adolf Hitler aan de macht kwam, terwijl hij in Duitsland pogroms aan het uitvoeren was? Wie onderhandelde in 1933 over de overdrachtsovereenkomst (het zogenaamde "Haavara-akkoord") en hield tot 1939 een kantoor in Berlijn? Dit zijn allemaal vragen die historici gewoonlijk onbeantwoord laten. En is het nu bewaarheid, zoals vele getuigen beweren, dat professor Leo Strauss zijn Joodse studenten leerde dat zij hun eigen dictatuur moesten opbouwen, met dezelfde methoden als de nazi’s, om zichzelf te beschermen tegen een nieuwe Shoah?

Het is duidelijk dat Naftali Bennett niet in het Oekraïne/NAVO-verhaal is getrapt. Hij zei dat de Russische president geen complotdenker, irrationeel of geestesziek was. Daartegenover, op de vraag naar de steun van de Joodse staat antwoordde president Zelenski: "Ik heb met de premier van Israël gesproken. En ik zeg u eerlijk, en dit klinkt misschien een beetje beledigend, maar ik vind dat ik het moet zeggen: onze betrekkingen zijn niet slecht, helemaal niet slecht. Maar relaties worden op de proef gesteld op momenten als deze, op de moeilijkste momenten, wanneer hulp en steun nodig zijn. En ik denk niet dat hij [Bennett] ons vaandel is toegewijd.”

Als Israël plotseling van gedachten verandert over deze of gene kwestie, zult u weten waarom.