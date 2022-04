Das Vereinigte Königreich hat den Einsatz der Weißhelme in der Ukraine genehmigt.

Diese sogenannte "Nichtregierungsvereinigung" (sic) wurde von einem ehemaligen britischen Offizier, James Le Mesurier, Ritter des Ordens des Britischen Empires, gegründet. Sie wurde von der Kommunikationsgesellschaft ARK (Analysis, Research and Knowledge), Subunternehmer des Auswärtigen Amtes, in den Medien bekannt gemacht. Sie wurde von den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Kanada und Japan finanziert.

Nachdem sie ihre Geschichte derart rekonstruiert hatte, dass sie nicht als ausländische Regierungsorganisation erschien, zeichnete sie sich in Syrien aus. Sie verhalf der Bevölkerung zwar zur Erleichterung, beteiligte sich aber auch an den Dreharbeiten zu gefälschten Videos und Kriegshandlungen. So behauptete sie, den 5,6 Millionen Einwohnern der Region Damaskus mehr als 42 Tage lang fließendes Trinkwasser entzogen zu haben (Foto), was ein Kriegsverbrechen darstellt. Die Mehrheit ihrer "Freiwilligen" (sic) waren Mitglieder von Al-Kaida, und dann von Daesch.

Den Weißhelmen wurde die Einreise in die Vereinigten Staaten nach Anti-Terror-Gesetzen verboten, aber der ehemalige Präsident Barack Obama hat Netflix, dessen Direktor er ist, davon überzeugt, ihnen einen lobenden "Dokumentarfilm" zu widmen.

Diese Terrororganisation wurde ohne Erfolg für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.