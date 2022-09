Die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) kündigte bei ihrem Treffen am 5. September in Wien an, ihre Produktion im Oktober um 100.000 Barrel pro Tag zu reduzieren.

Diese Entscheidung, die von der OPEC mit ihren Partnern (einschließlich Russland) getroffen wurde, fällt, da sie einen Preisverfall im Juli und August aufgrund einer Verlangsamung der Weltwirtschaft sehen. Es geht also darum, Angebot und Nachfrage auszugleichen.

Der Gaspreis stieg jedoch plötzlich mit der Abschaltung der Nord Stream-Pipeline aus Wartungsgründen. Obwohl Öl und Gas zwei Energiequellen sind, sind sie natürlich nicht austauschbar.