Zusammenfassung von Nummer 18 :

– Editorial: Europäische Union und G7 verzichten auf den freien Markt

– Indienststellung des neuen schweren Tarnkappenbombers

– Washington nutzt den Krieg, um sich ukrainische Energie anzueignen

– Washington sieht kein religiöses Problem in der Ukraine

– Donald Trump Jr. schockiert über das Ende der Religionsfreiheit in der Ukraine

– Wer subventioniert Faktenchecks?

– Juristische Nachwirkungen des Sturms auf das Kapitol

– Dokumente belegen die Zensur sozialer Medien durch die Biden-Regierung

– Kein "Special Master" mehr für Donald Trump

– Barbados fordert Entschädigung für ein Vermögen, das aus der Sklaverei geerbt wurde

– Opus Dei kündigt Referendum in Ecuador an

– Cristina Fernández de Kirchner als Peronistin verurteilt

– Christen sind eine Minderheit in Großbritannien

– Präsident Macrons Reise in die USA

– Frankreich sucht nach Wegen, Wladimir Putin vor Gericht zu stellen

– Die offiziellen französischen Covid-19-Zahlen waren falsch

– Ökologisches Europa gegen niederländische Bauern

– Die Ungereimtheiten der deutschen Nahostpolitik

– Das atlantische Deutschland rüstet auf

– Operettenputsch in Deutschland

– Deutschland, Polen und Rumänien hatten vor der russischen Intervention die Waffenversorgungslinien der Ukraine aufgebaut

– Polen will 200.000 Laiensoldaten ausbilden

– Polen fordert Kriegsschadenersatz von Deutschland

– Lettland fordert die Ukraine auf, Russland anzugreifen

– Estland verbreitet Nazi-Propaganda in der Europäischen Union

– Litauen lehnt Frieden mit Russland ab

– Ukraine schafft Religionsfreiheit ab

– Nach Ansicht der ukrainischen Justiz hatte das Nürnberger Tribunal Unrecht: Die SS-Division Galizien war nicht nazistisch.

– Wladimir Putin gibt zu, von Deutschland und Frankreich missbraucht worden zu sein

– Ägypten distanziert sich von Israel

– Sicherheitswarnung für den Suezkanal

– Tunesien untersucht französische Verschwörung

– Gescheiterter Putsch in Sao Tome und Principe

– Präsident Ramaphosa widersetzt sich der schädlichen Atmosphäre des politischen Lebens in Südafrika

– Israel und USA simulieren Bombardierung des Iran

– Al-Jazeera reicht beim Internationalen Strafgerichtshof Klage gegen Israel ein

– Biden-Regierung pro-palästinensisch

– Mögliche türkische Intervention gegen kurdische Terroristen mischt die Karten in Syrien neu

– Tod des Kalifen

– Irak holt gestohlene Antiquitäten zurück

– Kein Wechsel zwischen kurdischen Clans möglich

– Saudi-Arabien öffnet den Nahen Osten für China

– Saudi-Arabien bricht Verhandlungen mit Iran ab

– Die Vereinigten Arabischen Emirate verbinden sich wieder mit Katar

– Iran-Venezuela-Abkommen

– Gegen kurdische Terroristen, setzt die Türkei weder auf Moskau noch auf Washington

– Die Vereinigten Staaten interessieren sich nicht mehr für das iranische Atomprogramm

– Die wahre/falsche Auflösung der iranischen Religionspolizei

– Indien fördert Multilateralismus bei den Vereinten Nationen

– China hatte schon vor den Protesten beschlossen, die Anti-Covid-Regeln zu lockern

– Das atlantische Japan will die Erhöhung seines Militärbudgets finanzieren

– Japan kann sein Anti-Sekten-Gesetz nicht formulieren

– Australien erweitert seine US-Militärbasen

– Die NATO hat ihre Waffenbestände bereits vor Russland erschöpft

– Banken der Eurasischen Wirtschaftsunion stehen kurz vor dem Abschluss

– OPEC setzt auf wirtschaftliche Rezession im gesamten Westen

Und diese Woche listet unsere Dokumentarbeilage etwa fünfzig offizielle Publikationen auf.