Van Soedan tot Oekraïne laaien oorlogen op. De wereldwijde militaire uitgaven stijgen navenant. Europa gaf in 2022 13% meer uit aan wapens en militaire operaties dan in 2021, de hoogste stijging in 30 jaar. De jaarlijkse uitgaven van Italië zijn gestegen tot meer dan 30 miljard euro, dat wil zeggen gemiddeld meer dan 80 miljoen euro per dag.

Tegelijkertijd blijven de werkelijke oorzaken van de oorlogen verborgen of gemaskeerd. President Biden stelt dat "het tragische geweld in Soedan ondenkbaar is en moet stoppen". Daarmee verdoezelt hij het feit dat hij, toen hij vicepresident van de regering-Obama was, een van de belangrijkste architecten was van de Amerikaanse strategie die de oorlog in Sudan heeft aangewakkerd om het land in twee delen te breken. Zo werd in 2011 de kunstmatige staat Zuid-Sudan opgericht, met 75% van de Sudanese oliereserves. Dit leidde tot verdere interne conflicten en externe inmenging voor de controle over de Soedanese regio, die belangrijk is omdat ze rijk is aan olie, aardgas, goud en andere grondstoffen en omdat ze een geostrategische sleutelpositie inneemt op het Afrikaanse continent.

In Oekraïne blijven de VS, de NAVO en de EU de oorlog tegen Rusland aanwakkeren door het regime in Kiev steeds meer wapens en allerlei soorten militaire bijstand te leveren. Tegelijkertijd zorgen zij ervoor dat het regime in Kiev alles wat Russisch is uit Oekraïne en zijn geschiedenis wist. Nadat Kiev had besloten 100 miljoen Russische boeken uit de klassieke literatuur te verbranden -een praktijk die vergelijkbaar is met die van Hitlers nazisme-, ondertekende president Zelensky een wet die Russische plaatsnamen en andere symbolen van de fundamentele Russische component van de Oekraïense geschiedenis verbiedt. Het gebruik ervan wordt bij wet beschouwd als een "criminele daad" waarop zware straffen staan. Volodymyr Zelensky ondertekende ook een wet volgens welke voor het verkrijgen van het Oekraïense staatsburgerschap niet alleen een examen over de taal maar ook over de "geschiedenis van Oekraïne" vereist is. Deze wordt herschreven door "historici" die figuren als Stepan Bandera, een collaborateur van Hitlers nazisme, verheerlijken. In hetzelfde kader oordeelde het Oekraïense Hooggerechtshof in 2022 dat de symbolen van de SS Galicia Division - die bestond uit Oekraïense nazi’s die gruwelijke misdaden pleegden - niet nazistisch zijn en daarom zelfs bij demonstraties als politiek symbool mogen worden gebruikt. Het is dit Oekraïne dat de Italiaanse regering wil " heropbouwen " door miljarden euro’s van de Italiaanse burgers te investeren.