Laut einer Studie von Jackson, Jr., Robert J. und Mitts, Joshua, mit dem Titel Trading on Terror? wetteten nicht identifizierte Investoren an der Wall Street auf einen kurzfristigen Zusammenbruch israelischer Aktien im Monat vor dem Angriff des palästinensischen Widerstands [1].

MSCI betreibt börsengehandelte Fonds [Exchange-traded fund]. Einer von ihnen folgt allen israelischen Unternehmen. Es ist möglich, nach oben oder unten zu wetten. 5 Tage vor dem Angriff wurden 227 000 Abwärtswetten auf kurzfristige Aktien verzeichnet, verglichen mit den üblichen wenigen Tausend pro Tag.

In den 20 Tagen nach dem Angriff verloren diese Aktien durchschnittlich 17,5 % ihres Wertes. Ein kleineres Ereignis fand am 3. April statt, als Verteidigungsminister Yoav Gallant gefeuert wurde. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Öffentlichkeit jedoch nicht, dass er entlassen worden war, weil er seine Ministerkollegen vor einem bevorstehenden Angriff der Hamas gewarnt hatte.

Die Investoren, die also am 7. Oktober ein Vermögen gemacht haben, stehen den Organisatoren des Anschlags zwangsläufig nahe. Ein ähnliches Phänomen war bei den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA zu beobachten: Anleger setzten auf den Zusammenbruch der an den Anschlägen beteiligten Fluggesellschaften und des Managers des World Trade Centers. Die U.S. Securities and Exchange Commission hatte sie identifiziert, aber ihre Namen nicht bekannt gegeben oder rechtliche Schritte eingeleitet.