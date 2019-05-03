Müslüman Kardeşler yakında ABD’de terörist sayılacak

Beyaz Saray Başkan Trump’ın Müslüman Kardeşler Cemaatini terörist örgütler kara listesine almayı düşündüğünü doğruladı.

Müslüman Kardeşler, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulduğu günden beri, İngiliz Mİ6’sının kontrol altında olan dini değil siyasi bir örgüttür. Başkan Eisenhower tarafından Beyaz Saray’a kabul edilişlerinden beri CİA’nin ve Zbigniew Brzeziński’nin Afgan operasyonundan beri Pentagon’un desteğinden yararlanmışlardır. NATO saflarında Yugoslavya, Libya ve Suriye savaşlarına katıldılar. Obama yönetimi döneminde ABD’nin Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un ekibinin üyesi yapılmışlardır.

Bu arada Donald Trump bu gizli topluluğa şiddetle karşı çıkmaktadır. İlk Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn, Müslüman Kardeşler’i terörist örgüt olarak sınıflandırma hazırlığı içerisindeydi. Başkan Trump, Riyad konuşması sırasında Müslüman devlet başkanlarından bizzat bu cemaatle ilişkilerini kesmelerini istemişti.

El Kaide’den IŞİD’e kadar, siyasal İslam’ı savunan Sünni grupların tamamı Cemaat üyeleri ya da eski üyeleri tarafından eğitildi. Arlarında Mısır ve Suriye’nin de bulunduğu, ayrıca Muhammed Mursi’nin devrilmesinden sonra Suudi Arabistan gibi çok sayıda Müslüman devleti bu cemaatin faaliyetlerini yasakladı. Artık sadece Gazze, Pakistan, Katar ve Türkiye tarafından desteklenmektedirler. İran ve Ürdün ile iyi ilişkiler içerisindedirler.

Avrupa’da Birleşik Krallık dışında, Almanya ve Fransa da, Cemaatin birçok kaçak liderine siyasi sığınma hakkı tanıdı.

Uluslararası alanda Cemaatin tarihine ilişkin tek inceleme, Thierry Meyssan’ın Gözlerimizin önünde adlı eserinin ikinci bölümüdür.